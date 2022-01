Nobelkomiteen tar kraftig avstand fra dommen mot Aung San Suu Kyi

– Nobelkomiteen er dypt bekymret over hennes situasjon. Den siste dommen mot Aung San Suu Kyi er politisk motivert, sier komiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Suu Kyi ble avsatt som regjeringssjef i et militærkupp 1. februar i fjor, og hun ble mandag dømt til fire års fengsel for ulovlig import av walkietalkier og brudd på koronareglene. Hun er tidligere dømt til to år i husarrest.

Det gjenstår en rekke tiltalepunkter, som til sammen kan gi over 100 års fengsel.

Reiss-Andersen kommenterte også dommen Suu Kyi fikk i desember, da hun også ble dømt til fire års fengsel. Den dommen ble kort tid etter omgjort til to års husarrest.

– Nobelkomiteen er bekymret for hva dette betyr for fremtiden til demokratiet i Myanmar. Den er også bekymret for virkningen en lang fengselsstraff kan ha på Aung San Suu Kyi personlig, sa Reiss-Andersen.

Suu Kyi, som fikk Nobels fredspris i 1991, har tidligere sitter i husarrest i over 15 år. Hun er nå 76 år gammel.