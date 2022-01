Dronning Elizabeths 70 år på tronen feires med militærparade og pudding

Feiringen starter torsdagen 2. juni med den årlige militærparaden som markerer dronningens offisielle bursdag, som ikke må forveksles med hennes faktiske fødselsdag 21. april.

Deretter skal dronningen takkes for sin tjeneste til Storbritannia og Det britiske samveldet med en seremoni i St. Paul-katedralen i London.

Det er uklart hvor stor del av programmet den da 96 år gamle dronningen vil ta del i.

Etter et sykehusopphold i oktober har dronning Elizabeth vært nødt til å begrense sine offentlige oppdrag, og i romjula avlyste hun både den tradisjonelle julelunsjen med kongefamilien og reisen til Sandringham slott.

Dessertkonkurranse og nabolagsfest

Som et lite nikk til den såkalte «kroningskyllingen», en blanding av kald kylling, karri, majones og andre ingredienser, som blir servert på hagefester som markerer dronningens formelle ferd til tronen, skal det britiske kongehuset sponse konkurransen Platinum Pudding.

Der skal det lages en ny dessert til ære for dronningen.

Konkurransen vil være åpen for briter helt ned i åtteårsalderen, og dessertene skal bedømmes av TV-kokkene Mary Berry og Monica Galetti sammen med sjefkokk Mark Flanagan ved Buckingham Palace. Vinneroppskriften vil offentliggjøres i forkant av feiringen, slik at den kan være en del av markeringen.

På lørdagen steller BBC i stand konserten «Platinum at the Palace», der det loves at «noen av verdens største stjerner» skal opptre.

Dagen etter kan folk søke om å holde offisielle nabolagsfester, som del av en landsdekkende jubileumslunsj. Det ventes at mer enn 200.000 slike fester vil bli arrangert, og det har allerede kommet inn 1.400 søknader.

Programmet for feiringen i juni nevner ikke smittevernrestriksjoner.

Tidligere markeringer

Dronningens sølvjubileum i 1977 ble markert med gatefester i hele Storbritannia og prosesjon i London, der dronningens kortesje kjørte gjennom byen.

Gulljubileet i 2002 ble på ny markert med gatefester, mens 1.000 båter seilte i formasjon på Themsen i forbindelse med diamantjubileet i 2012, samme år som London-OL.

Det britiske kongehuset har vært i hardt vær i det siste, med søksmål mot prins Andrew, dronningens andre sønn, for angivelige overgrep, mens barnebarnet prins Harry har flyttet til USA sammen med kona Meghan og brutt med kongehuset.

Dronningen mistet også ektemannen prins Philip i fjor, og i sin årlige juletale snakket hun åpent om egen sorg.













