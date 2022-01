Tyske regjeringspartier avventende til vaksinepåbud

Dirk Wiese, en av sosialdemokratenes toppolitikere i Forbundsdagen, sier ifølge avisen Tagesspiegel at nasjonalforsamlingen bør forsøke å få behandlet ferdig forslaget om vaksinepåbud innen utgangen av mars.

Britta Hasselmann fra De grønne sier til tyske medier at den første debatten trolig kan holdes i slutten av januar.

Utspillene kommer etter at den tyske helseministeren Karl Lauterbach stilte seg positiv til å innføre vaksinepåbud for å bremse spredningen av koronaviruset.

– Vi må nok innse at obligatorisk vaksinering heller ikke kommer til å nå alle. Men jeg er overbevist om at en stor gruppe uvaksinerte vil bli vaksinert dersom vi innfører tiltaket, sa han til avisa Welt am Sontag.