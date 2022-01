5.000 demonstrerte mot koronatiltak i Brussel

Det melder nyhetsbyrået Belga, som viser til tall fra politiet.

Demonstrantene protesterte mot obligatorisk vaksinering av helsepersonell, samt bruken av et digitalt koronapass som viser brukerens vaksinasjonsstatus eller negativt testresultat.

Det er paraplyorganisasjonen «Together for Freedom», som jobber mot restriksjoner i offentlig helsevesen, som sto bak demonstrasjonen.

På forhånd var det ventet at demonstrasjonen ville skape betydelige trafikkproblemer, og flere av byens tunneler ble stengt av for å koordinere politiets oppsyn med opptoget.

Den belgiske kringkasteren RTBF melder om at politiet har foretatt noen arrestasjoner, men at demonstrasjonen alt i alt har gått fredelig for seg.

Også i november i fjor ble det holdt en større demonstrasjon mot koronatiltak i Brussel. Denne utviklet seg til å bli voldelig da demonstranter gikk til angrep på politiet, som svarte med vannkanoner og tåregass.

(©NTB)