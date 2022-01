Tigray-opprørere: Flere drept i droneangrep mot flyktningleir

Meldinger om angrepet kommer lørdag, dagen etter at regjeringen i Etiopia overraskende kunngjorde at flere fengslede opposisjonelle, deriblant ledende medlemmer av TPLF, løslates.

En talsmann for TPLF skriver på Twitter at minst 56 mennesker ble drept i angrepet mot leiren i byen Dedebit.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og etiopiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Men en overlege ved et av sykehusene i Tigray-regionens hovedstad Mekele sier til nyhetsbyrået AFP at sykehuset i byen Shire har opplyst at det har tatt imot 55 mennesker som ble drept i et droneangrep samt 126 sårede.

Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed innledet i november 2020 en stor militæroffensiv mot TPLF etter at de hadde trosset hans forbud mot å holde folkeavstemning i Tigray og tok kontroll over en av regjeringsstyrkenes militærbaser i regionen. Regjeringsstyrker tok i løpet av uker kontroll over store deler av regionen, men TPLF slo senere tilbake.

Krigen har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet over 2 millioner mennesker på flukt. Flere TPLF-ledere ble drept, og tusenvis av tigrayer er pågrepet og internert.