Talibans utenriksminister på besøk i Iran

– Besøket har som mål å drøfte politiske, økonomiske, overgangs- og flyktningspørsmål mellom Afghanistan og Iran, skriver en talsmann for Muttaqi på Twitter.

Over to millioner afghanske flyktninger oppholder seg nå i Iran, og myndighetene i Teheran frykter at enda flere vil komme. Iranske myndigheter søker derfor å komme til en avtale med Taliban.

Iran har, i likhet med andre land, ikke anerkjent den nye regjeringen som Taliban dannet etter at de tok makten i Afghanistan i august samtidig som de USA-ledede styrkene trakk seg hastig ut av landet.

En talsmann for det iranske utenriksdepartementet sa tidligere denne uken at Iran heller ikke har noen planer om å anerkjenne Taliban-regjeringen med det første.

Sjiamuslimske Iran har en 900 kilometer lang grense til Afghanistan, og landet anerkjente heller ikke det sunnimuslimske Taliban-styret som hadde makten i Afghanistan i årene 1996 til 2001.