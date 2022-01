Nye koronaprotester i Tyskland

Mellom 1.600 og 2.000 mennesker toget lørdag gjennom byen Schwerin mens de holdt opp bannere med paroler som «Foreldre og besteforeldre si nei til koronavaksiner til barn».

Lignende demonstrasjoner var det i en rekke andre tyske byer. I Hamburg deltok 1.600 mennesker i en lignende demonstrasjon, ifølge politiet.

I Berlin deltok over 100 biler, 20 motorsykler og om lag 150 mennesker til fots i et opptog mot det de mener er alt for strenge smitteverntiltak. Ifølge politiet gikk det rolig for seg.

Tysklands helseminister Karl Lauterbach har tatt til orde for vaksinepåbud og sier det må til for å få kontroll over smittespredningen. I et intervju med avisen Welt am Sontag sier han at argumentene til vaksinemotstanderne og koronafornektere har mistet all troverdighet.

– En liten gruppe er villig til å feie all vitenskapelig kunnskap av bordet og går frivillig inn i bobler av falske sannheter, sier han.





