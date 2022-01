Her har tusenvis fått fritak fra koronapass – men flere er bekymret for juks

Siden Danmark gjeninnførte krav om koronapass i november, har minst 5.900 personer fått fritak fra koronapass. Det viser en rundspørring faktasjekkprogrammet Detektor har gjort blant landets kommuner. Også Ekstra Bladet har omtalt saken.

Selve fripasset er et fysisk dokument som kan brukes på lik linje med koronapass, for eksempel for å gå på restaurant eller jobb. Med det trenger man verken være vaksinert eller nylig ha testet negativt for covid-19.

Nå mener arbeidsgiverforeningen Dansk Industri (DI) og Kommunernes Landsforening (KL), tilsvarende norske KS, at det er blitt for lett å få fritak for koronapass, og sier at antallet som har fått fripass vekker bekymring for misbruk i kommunene og på private arbeidsplasser.

KL mener det er hull i lovgivningen, og ber regjeringen komme på banen for å stramme inn.

Må underskrive egenerklæring

Sundhedsstyrelsen har ei lang liste over hvilke sykdommer eller lidelser som gir en person rett til å få fritak fra koronapass. Både fysiske og psykiske lidelser står på lista, deriblant en rekke kreftformer og angst. Målgruppa er personer som av ulike grunner ikke bør få gjennomført en test, og med det blir unntatt både testing og koronapass.

Det trengs ikke legeerklæring for å få fripasset, men man må møte opp hos det offentlige. Der må man undertegne en tro- og loverklæring, altså en erklæring der man lover at man har gitt riktige opplysninger, på at man av medisinske, fysiske eller psykiske årsaker ikke kan ta koronatest. Man må ikke skrive hva som er grunnen til at man ber om fripass når man undertegner egenerklæringen.

Det er ikke mulig å dokumentere hvor mange av de over 5.900 som kan ha fått fripass uten at det egentlig er grunnlag for det, ifølge Detektor. Likevel sier Søren Dupont Dall i Dansk Industri at de har fått mellom 50 og 100 henvendelser fra frustrerte virksomheter på grunn av fripass. DI og KL vil ha krav om legeerklæring for å kunne bli fritatt fra koronapass.

– Skjønner ikke

En som stiller opp og forteller at hun har fått fripass uten at det er fysisk eller psykiske grunner til det, er Vibeke. Hun mener testkrav er “sinnssykt”.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg skal la dem stappe noe inn i nesa mi gang etter gang, bare for at jeg skal få lov til å leve et ganske vanlig liv, sier Vibeke.

Hun stiller bare opp med fornavn, fordi det kan være hun har gjort noe som bryter med loven. Vibeke forteller at hun ikke har hatt noen problemer med å bruke fripasset, og sier at hun har vært på “et hav av” både kafeer, restauranter og kinoer.

– Jeg har levd livet mitt som jeg pleier, sier Vibeke.

Samtidig har Danmark, i likhet med en rekke andre land, hatt en enorm økning i antall registeret koronatilfeller den siste tida. De siste dagene har landet vært på smittetoppen i Europa, med 3647 smittede per 100.000 innbyggere.

3. januar var over 700 koronapasienter innlagt på sykehus i Danmark, det høyeste antallet på ett år. Fagdirektør Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut (SSI) tror imidlertid at danskene kan leve som normalt igjen i løpet av to måneder.

– Det tror jeg. Det kommer til å fortsette de neste to månedene, og deretter håper jeg at smitten vil begynne å avta og at vi får våre normale liv tilbake, sier hun til dansk TV 2.

Nesten 79 prosent av danskene er fullvaksinerte, viser tall fra SSI.

I dialog

I november varslet Danmarks regjering og statsminister Mette Frederiksen at de ville innføre krav om koronapass blant annet på innendørs serveringssteder, nattklubber og sammenhenger der folk samles tett. For å få koronapass må man enten være vaksinert, nylig ha hatt covid-19 eller kunne vise negativ test tatt kort tid i forveien.

Regjeringen og alle partiene i Folketinget, med unntak av det mindre partiet Nye Borgerlige, sto sammen bak avtalen som sikrer at noen kan søke unntak fra test og koronapass. Nye Borgerlige var også ett av to partier som i slutten av november stemte mot en lov som tillater at arbeidsgivere krever gyldig vaksinesertifikat på jobb.

Så lenge covid-19 er erklært som en samfunnskritisk sykdom kan arbeidsgiver kreve å få se en ansatts koronapass.

Detektor har vært i kontakt med de ulike partiene for svar på kritikken fra KL og DI. Verken Enhedslisten eller Socialistisk Folkeparti (SF) vil stille ytterligere krav, mens Per Larsen i de Konservative sier det skal være mulig for virksomheter å kreve dokumentasjon fra lege ut over koronapasset.

Regjeringspartiet Socialdemokratiet har ikke kommentert saken. Det danske helsedepartementet skriver i en e-post at de er i dialog med blant andre KL om ordningen for å vurdere muligheten for å justere modellen.

