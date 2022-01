Amnesty ber Biden stenge Guantánamo

– Denne leiren står for vilkårlighet, urettferdighet og tortur, sier Amnestys USA-ekspert Sumit Bhattacharyya.

Han oppfordrer president Biden til å stenge leiren og sørge for at folk som har vært delaktige i tortur eller ulovlige aktiviteter, stilles til ansvar.

I dag sitter 39 fanger i leiren. Fengselet ble opprettet under president George W. Bush, og var ment for oppbevaring av islamistiske terrorister som ikke var stilt for retten etter terrorangrepene 11. september 2001.

11. januar 2002 kom de første fangene til fengselet, som ligger på den amerikanske militærbasen ved Guantánamo Bay på Cuba.

Bush' etterfølger Barack Obama ønsket å stenge fengselet, men lyktes ikke på grunn av motstand i Kongressen. President Donald Trump hadde på sin side ingen planer om å stenge det, men sørget for å opprettholde driften

President Joe Biden, som var Obamas visepresident, forsøker å gjennomføre planen om å legge ned anlegget. Men han avhenger av å få støtte for det i Kongressen.

(©NTB)