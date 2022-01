Forsvaret settes inn for å håndtere omikron-bølgen i London

London har vært episenteret for omikron-utbruddet i England og Storbritannia, med en stor økning i smitten de siste ukene. Det har ført til bemanningsproblemer ved sykehusene til helsevesenet NHS.

Statsminister Boris Johnson sa denne uka at han håpet å «ri av» den siste smittebølgen uten å innføre nye restriksjoner i England. Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at det blant de 200 som utstasjoneres, vil være 40 militærleger.

Varer i tre uker

De skal fordeles i 40 grupper på fem, med én lege og fire støttesoldater i hver gruppe, og skal fordeles målrettet der behovet er størst. Det ventes at oppdraget vil vare de neste tre ukene.

I tillegg utstasjoneres 32 soldater som skal bistå South Central Ambulance Service med førstehjelp og utrykning fram til slutten av mars.

– Mennene og kvinnene i forsvaret trår nok en gang til for å støtte sine kolleger i NHS når de nå vil jobbe sammen for å beskytte nasjonen fra covid-19, sier forsvarsminister Ben Wallace.

Kritikk fra fagbevegelsen

Sykepleierfagforeningen Royal College of Nursing mener utstasjoneringen betyr at regjeringen ikke lenger kan nekte for at det er en bemanningskrise i helsevesenet.

– Statsministeren og andre kan ikke lenger være avvisende til spørsmål om helsepersonalets mulighet til å gi pleie på forsvarlig vis, sier leder Patricia Marquis for fagforbundets England-avdeling.

Kunngjøringen kommer samtidig som at nyhetsbyrået PA melder at 17 helseforetak i England har meldt inn kritiske, pågående hendelser, en alarm som slås når det er frykt for at prioriterte tjenester ikke kan gjøres på forsvarlig vis.

(©NTB)