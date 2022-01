Minst tolv personer, blant dem åtte barn, døde i boligbrann i Philadelphia

Det brant kraftig i byggets andre etasje da det lokale brannvesenet ankom den kommunale boligblokken i nabolaget Fairmount i Philadelphia. Etter 50 minutter var flammene slukket.

Philadelphia ligger i delstaten Pennsylvania, øst i USA.

Minst to er sendt til sykehus, og det fryktes at antall omkomne kan øke når brannmannskapene gjør søk i blokken, som huset 26 mennesker. Det er ikke kjent hvor mange av dem som var der under brannen, men åtte personer klarte å komme seg ut av bygget på egen hånd.

Det ble først meldt at tretten personer omkom i brannen, sju av dem barn, men tallet ble nedjustert onsdag kveld til tolv - åtte barn og fire voksne.

Ifølge det lokale brannvesenet er det for tidlig å si hva som forårsaket brannen, men det er åpnet etterforskning.

Det skal ha vært fire røykvarslere i bygningen, som eies av Philadelphias boligmyndigheter, men ingen av dem var i bruk.

Philadelphia-ordfører Jim Kenney kaller det en tragisk dag.

– Dette er uten tvil en av de mest tragiske dagene i byens historie – tapet av så mange mennesker på en så tragisk måte, sa Kenney til journalister på stedet. (©NTB)