Klimaforkjempere og flyselskaper sammen om EU-beskjed

Brussels Airlines sier at uten grep fra EU må de fly rundt 3.000 turer i løpet av vinteren for å beholde selskapets rettigheter på flyplasser, skriver nyhetsbyrået AP. Tyske Lufthansa sier de må fly ytterligere 18.000 «unødvendige» avganger gjennom vinteren.

Bakgrunnen er koronapandemien og fallende passasjertall. For flyselskapenes del handler det hele om at de må sørge for å oppfylle et bestemt antall avganger for å beholde sine såkalte slots, selv når det er færre som reiser.

Slots, som i denne forstand kan oversettes som en luke eller en plass, er noe flyselskaper må kjøpe og som lar dem tilpasse landinger og avganger til bestemte tidspunkter.

Sammen for å presse EU

Situasjonen har plassert klimaforkjempere og flyselskaper på samme side i kampen om å kutte ned antallet tomme eller nesten tomme avganger som flys, bare fordi selskapene må oppfylle bestemte krav. Sammen prøver de å legge press på EU om å endre reglene for slots.

– EU er sikkert i klimakrise-modus …, tvitret klimaforkjemper Greta Thunberg onsdag.

Før måtte flyselskaper bruke minst 80 prosent av sine tildelte slots fra år til år for å holde fast på rettighetene sine. EU har i løpet av pandemien kuttet det ned til 50 prosent. EU-kommisjonen bekreftet regelendringen på rampen av fjoråret, men varslet da at prosentandelen av slots som må brukes, kommer til å øke til 64 prosent innen slutten av mars.

EU står nå i en skvis mellom å sikre at disse plassene er åpne for konkurranse, samtidig som de vil at forurensende fly skal være minst mulig i lufta, skriver AP. EUs transportkommissær Adina Valean hadde i skrivende stund torsdag ikke kunngjort nye tiltak for bransjen.

Belgias transportminister Georges Gilkinet har oppfordret sine ministerkolleger i unionen om å slutte seg til et initiativ om å få en slutt på at det flys tomme avganger, skriver avisa Le Soir. I et brev til Valean sett av AP skriver han blant annet at «den høye forurensingen fra disse flyvingene går mot EUs klimamål».

EU har lansert sin grønne giv, og sentralt i klimastrategien er 90 prosent utslippskutt fra transport innen 2050.

Selges for millioner

Flere store flyselskaper sier de forventer mer fleksibilitet fra EUs side framover. Uten den tvinges de til å fly nesten tomme fly, bare for å sikre sine slots, sier Lufthansa i en uttalelse. Også nederlandske KLM er enige.

På slutten av fjoråret sa Lufthansa-sjef Carsten Spohr at de kuttet 10 prosent av avgangene sine, det vil si rundt 33.000, i vinter på grunn av passasjersvikt som følge av omikronspredningen. Selskapet ønsket egentlig å droppe ytterligere 18.000 avganger, men sier de ikke kan på grunn av slots-reglene.

Å beholde sine slots for landing og avgang på populære ruter er viktige for flyselskaper, og det er en av grunnene til at det flys avganger som selskapene ikke tjener på.

Tross bekymringer om forurensning fra flytrafikken, var det en lenge en etablert praksis i bransjen. Med koronapandemien og fallende passasjertall har flere stilt spørsmål ved det.

Noen slots kan også selges for store penger: Amerikanske Contintental Airlines betalte i 2008 rekordhøye 209 millioner dollar, over 1,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs, for fire par slots ved Heathrow-flyplassen i London.

Den gang skrev Financial Times at prisen for slots ved Heathrow, en av Europas travleste flyplasser, var mer enn doblet de siste to årene, blant annet på grunn av større etterspørsel fra amerikanske flyselskaper.

