Ett år etter stormingen av Kongressen: – Vi var fanget

6. januar 2021 siden fulgte en sjokkert verden med da flere tusen mennesker samlet seg utenfor Kongressen i Washington DC. Etter hvert tok menneskemengden seg først forbi politisperringer, før noen av dem knuste ruter og brøt seg inn i selve bygget der USAs folkevalgte var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget.

Først etter flere timer sa politiet at de hadde situasjonen under kontroll. Fem mennesker døde i forbindelse med stormingen, blant dem en politimann. Over 50 politifolk ble skadd i sammenstøtene.

Trump-bannere henger på Kongressbygningen 6. januar 2021, der flere tusen mennesker stormet bygget dagen Joe Bidens valgseier skulle godkjennes. (John Minchillo/AP)

I juli startet kongressgranskingen av stormingen. Da fortalte politimann Aquilino Gonell, som var på jobb i bygningen, at han fryktet for livet. Gonell sammenlignet angrepet med en beleiring i middelalderen og beskrev hvor hardt politiet jobbet for å holde folkemengden borte.

– Det er slik jeg kommer til å dø, mens jeg forsvarer inngangen, sa Gonell at han tenkte på det tidspunktet.

Marsjerte mot Kongressen

Like før Kongressen skulle samles for å godkjenne valgresultatet 6. januar 2021, holdt Donald Trump et folkemøte utenfor Det hvite hus. Flere tusen av tilhengerne hans var samlet for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til den daværende presidenten.

I en tale gjentok Trump blant annet de udokumenterte og tilbakeviste påstandene om valgfusk i presidentvalget, og han ba tilhengerne sine gå mot kongressbygningen.

Donald Trump, som i november 2020 tapte presidentvalget, talte til tilhengerne sine ved Det hvite hus 6. januar. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Flere av dem hørte på ham. Rundt halvannen time seinere tok demonstranter seg inn i bygget, viser en gjennomgang av hendelsesforløpet gjengitt av NRK.

Nasjonalgarden ble satt inn for å hjelpe politiet, men anslagsvis 2.000 demonstranter klarte å ta seg inn i bygningene.

Demonstranter forsøker å bryte seg gjennom gjerdene foran Kongressen 6. januar 2021. (John Minchillo/AP)

Kaoset som fulgte fikk enorm mediedekning, og flere av dem som deltok i stormingen delte bilder av seg selv og andre inne i Kongressen. Det har i ettertid blitt brukt som bevis i saker mot dem, og flere har blitt dømt.

Capitol Breach Security Tilhengere av Donald Trump tok seg inn i Kongressbygningen 6. januar 2021. Blant dem som fikk mest oppmerksomhet var mannen i pelslue med horn, som ble identifisert som Jacob Chansley (andre navn ble brukt i tida rett etter stormingen). (Manuel Balce Ceneta/AP)

Noen av inntrengerne tok seg inn i salen til Senatet og Representantenes hus, og til kontorene til noen av kongressmedlemmene, blant dem Nancy Pelosi, lederen i Representantenes hus.

Trump-tilhenger Richard Barnett ble avbildet inne på kontoret til Nancy Pelosi 6. januar. (SAUL LOEB/AFP)

Flere enn 700 personer har blitt arrestert etter opprøret. De er blant annet siktet for besittelse av et stort arsenal våpen, inkludert maskinpistoler, pepperspray, baseballkøller og flaggstenger brukt som lanser.

Gjemte seg for inntrengerne

Underveis i stormingen måtte kongressmedlemmer søke tilflukt under setene sine og hente fram gassmasker mens politifolk forgjeves forsøkte å barrikadere bygningen.

Blant dem som var fanget på galleriet i Representantenes hus, var rundt 30 folkevalgte demokrater, ansatte og journalister. De var blant de siste til å forlate rommet, og hørte inntrengerne komme stadig nærmere, skriver nyhetsbyrået AP. I intervjuer med nyhetsbyrået i forbindelse med ettårsmarkeringen forteller flere av dem hvordan det var. De ringte familiene sine og flere trodde de kom til å dø.

– Da jeg så opp innså jeg at vi var fanget, sier demokraten Jason Crow fra Colorado.

Politikerne i nedre del av salen hadde blitt evakuert, men det gjaldt ikke alle dem som satt på galleriet.

Kongressmedlemmer gjemmer seg på galleriet i Representantenes hus mens inntrengere prøver å bryte ned dørene. (Andrew Harnik/AP)

De hørte et skudd, avfyrt av en politimann mot demonstranten Ashely Babbitt. Babbitt, en Trump-tilhenger fra California, ble drept da hun forsøkte å krabbe gjennom et knust vindu i en av dørene inn til Representantenes hus. Demokraten Peter Welch fra Vermont delte en video fra innsiden på Twitter, og sier det var skremmende mens det pågikk.

Rundt en time etter stormingen ble ført trygt ut.

Flere andre barrikaderte seg på kontorer og andre steder i bygget, og demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez har sagt til CNN at hun blant annet var redd for at mobben kom til å drepe henne.

Splittet land

I tida etter at Trump-tilhengerne stormet Kongressen har flere trukket fram hvor splittet USA er. Ikke bare blant politikerne, der flere republikanere har godtatt eller støttet opp under Trumps påstand om at valget ble «stjålet».

Også folket har lenge vært splittet, noe som blant annet kommer fram i flere spørreundersøkelser. Mange republikanere tror fortsatt at Trump er landets rettmessige president, skriver skriver NTB. Det er også delte meninger om 6. januar.

Ifølge en meningsmåling fra Quinnipiac anser 93 prosent av demokrater stormingen som et angrep på myndighetene. Bare 29 prosent av republikanere sier det samme. Rundt 4 av 10 republikanere husker angrepet som voldelig, mot 9 av 10 demokrater som mener det samme, ifølge en måling fra nyhetsbyrået AP og NORC Center for Public Affairs Research.

Både den tidligere presidenten og flere av støttespillerne hans har forsøkt å hvitvaske hendelsene eller dysse ned alvoret. Noen av dem har også lagt skylda på andre, som venstresida og FBI. Begge konspirasjonsteoriene er avvist.

Ville ha kommisjon

Opprinnelig ville demokratene at det skulle oppnevnes en kommisjon av samme type som etter 11. september 2001 for å granske stormingen. Republikanerne i Senatet blokkerte imidlertid dette. Men i seks måneder har en komité fra Representantenes hus gransket opprøret, selv om Republikanernes ledere i Huset har boikottet arbeidet.

Nancy Pelosi har varslet fullt program både 6. januar og dagene rundt. (J. Scott Applewhite/AP)

Det er ventet at komiteen snart vil offentliggjøre funnene sine. I løpet av det siste halvåret har de snakket med flere enn 300 vitner, samlet inn tusenvis av dokumenter og reist landet rundt for å snakke med valgtjenestemenn som skal ha blitt utsatt for press av Trump.

Kommisjonens mål er ikke bare å vise hvor alvorlig det som skjedde var, men også å koble sammen angrepet og Trumps forsøk på å få både delstater og Kongressen til å ikke godkjenne Bidens valgseier, skriver nyhetsbyrået AP.

Komiteen har allerede offentliggjort flere SMS’er til Trumps stabssjef Mark Meadows i dagene før 6. januar, men også under selve stormingen.

Trump selv hadde egentlig varslet at han skulle holde en pressekonferanse 6. januar, men onsdag ble det klart at den er avlyst. Ekspresidenten sier det skjer «i lys av den fullstendig forutinntatte og uærlige» kongresskomiteen som er satt ned for å granske stormingen av Kongressen, og han legger også skylden på mediene, ifølge NTB.

Nancy Pelosi har varslet fullt program med begivenheter på og rundt ettårsdagen. Da skal de blant annet ta tak i historiefortellingen rundt det som skjedde. President Joe Biden skal tale, og sier han vil ære politiet, ifølge The Guardian. Han vil også ta opp jobben USA må gjøre for å styrke demokratier, opplyser Det hvite hus.

Flere vaker er planlagt 6. januar, både av høyreorienterte grupper, men også av liberale som oppfordrer til bedre beskyttelse av velgerrettighetene.

