«Virkelighetens Lassie» førte politiet til skadd eier

Seint mandag kveld rykket politiet i New Hampshire i USA ut etter melding om at en hund var løs på en motorvei ved byen Libanon ved grensa til nabostaten Vermont. Da de rykket ut fant de hunden Tinsley, som er av rasen Shiloh Shepherd.

– De prøvde å få hunden av motorveien og i trygghet, sier Dan Baldassarre i politiet til CNN.

Politiet prøvde å nærme seg hunden, men hun løp, for så å stoppe og se på dem mens hun forsøkte å få oppmerksomheten deres, ifølge politiet. Tinsley stoppet så opp ved en voll og så nedover.

Der oppdaget politiet at deler av autovernet var ødelagt, skriver New Hampshire State Police selv på Facebook. De fant en pickup som hadde fått hard medfart og rullet over på taket. Begge de to personene i bilen hadde blitt kastet ut og var hardt skadd. De var også kraftig nedkjølt og trengte raskt helsehjelp. Det skulle vise seg at Tinsley tilhørte en av de to skadde.

– Det ble raskt tydelige at Tinsley hadde ført politimann Sandberg og politiet i Libanon til krasjstedet og de skadde, skriver politiet.

De to mennene i bilen ble brakt til sykehus. Alt står bra til med hunden, som ikke skal ha blitt skadd.

– Det var nesten som en Lassie-situasjon fra virkeligheten. Det er ganske bemerkelsesverdig. Hunden reddet uten tvil livene deres. Med de temperaturene tror jeg ikke at de ville overlevd natta, sier Baldassarre.

Cam Laundry er Tinsleys eier og sier «hun er skytsengelen min». Laundry lover at den firbeinte nå skal skjemmes bort, kanskje med en burger.

On January 3, 2022 at approximately 10 PM, Trooper Sandberg of #NHSP #TroopD responded to a report of a loose canine on... Posted by New Hampshire State Police on Tuesday, January 4, 2022

