Her kan de ansatte ignorere sjefen etter arbeidstid

Fra og med 1. februar vil Belgia introdusere en «rett til å koble av» for offentlige tjenestemenn, ifølge et internnotat avisa De Morgen har sett. Bak notatet om lovforslaget står paritet De grønnes Petra De Sutter, som er visestatsminister og minister for offentlige tjenester.

Det innebærer at sjefen ikke lenger kan ringe en ansatt etter vanlig arbeidstid, med mindre det har skjedd noe helt spesielt eller uforutsett som må håndteres med en gang. I tillegg slås det fast at ansatte ikke skal forfordeles hvis de ikke svarer på telefonen eller leser jobbrelaterte beskjeder utenfor arbeidstida.

De Sutter sier retten til å koble av må lovfestes for de rundt 65.000 offentlig ansatte det gjelder «i kampen mot overdrevent arbeidsstress og utbrenthet». Ifølge notatet er håpet at det vil gi bedre fokus, gjøre det enklere å hente seg inn igjen og sikre et høyere energinivå.

Petra De Sutter vil lovfeste retten til å koble av for flere tusen arbeidstakere. (Didier Lebrun /AP)

[ Dette gjelder dersom du har tatt tredje dose ]

Bekymrede fagforeninger

Loven gjelder enn så lenge kun for offentlige tjenestemenn, men det er et håp om at den kan rulles ut også for ansatte i privat sektor, skriver Vice.

Samtidig er belgiske fagforeninger bekymret for hvordan det skal la seg gjøre. Thierry Bodson, som leder fagforeningen FGTB-ABVV, sier til nettstedet at det er en viktig beslutning som nå er tatt for ansatte i offentlig sektor.

Selv om han mener det er et steg i riktig retning, er han tilbakeholden med å automatisk la det gjelde for alle arbeidere. I privat sektor må det flere lovendringer til, ifølge ham. Bodson er samtidig klar på at de ønsker å utvide retten til å koble av også for ansatte i det private, men tror det vil ta tid og være mer krevende.

Også fagforeningen ACV mener det er et viktig steg framover, men det er likevel skepsis å spore.

– I eksepsjonelle tilfeller kan en sjef fortsatt kontakte deg etter arbeidstid. Hva er eksepsjonelt? Vi skulle ønske at det var tydeligere definert. Nå kommer det an på hvordan sjefen din ser på det, og det vil uten tvil føre til diskusjon, sier Johan Lippens i ACVs avdeling for offentlig ansatte til De Morgen.

Fagforeningen ACOD er mindre kritisk, og omtaler retten til å koble av som absolutt nødvendig i disse hektiske tider.

– Vi håper det kan inspirere andre selskaper til å følge etter, sier fagforeningens Tony Six.

[ Stortinget må vente på lønningsdagen ]

Ikke aleine

Flere europeiske land har den siste tida innført eller diskutert lover som sikrer ansatte en rett til å koble av etter arbeidstid. Det har fått fortgang i forbindelse med koronapandemien, som har sendt store deler av arbeidsstyrken på hjemmekontor mange steder.

I november i fjor innførte Portugal flere nye arbeidslover som skal sikre de ansatte en bedre balanse mellom jobb og fritid. Blant annet risikerer arbeidsgiver bøter hvis de kontakter ansatte utenfor arbeidstida. Arbeidsgiver må også bidra med å dekke utgifter som skyldes hjemmekontor, skrev Euronews.

Flere andre regler var også på trappene, men forslaget om å inkludere loven om «rett til å koble av», ble ikke stemt gjennom i nasjonalforsamlingen. Det har imidlertid vært lovfestet i Frankrike siden 2016.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen