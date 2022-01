Enda en smitterekord i Frankrike

For første gang har smittetallene i Frankrike steget over 300.000 nye tilfellet i løpet av et døgn. Forrige smitterekord ble satt tirsdag med 271.686 nye tilfeller.

Det var den franske helseministeren Olivier Véran som meldte om tallene under en debatt i nasjonalforsamlingen om regjeringens plan om å innføre et nytt koronapass for fullvaksinerte.

Offisielle tall blir publisert senere onsdag, men Veran ga et omtrentlig anslag på 335.000 nye tilfeller.

Ifølge helseministeren har 66.000 nye personer fått sin første dose med koronavaksinen onsdag. Det skjer etter en massiv vaksinasjonskampanje initiert av den franske regjeringen.

Frankrikes president Emmanuel Macron vakte oppsikt da han tirsdag uttalte at han kommer til å plage uvaksinerte til de gir etter.

– Når det gjelder uvaksinerte, ønsker jeg virkelig å gjøre livet surt for dem. Og vi kommer til å fortsette å gjøre det, til siste slutt. Det er strategien, sa Macron i et intervju med avisen Le Parisien tirsdag.

Uttalelsen kommer samtidig som regjeringen forsøker å få nasjonalforsamlingen til å vedta at kun vaksinerte skal kunne delta på kulturelle aktiviteter, reise med tog eller gå på kafé.

