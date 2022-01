I 2013 dro kvinnen til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS.

Hun er en av tre svenske kvinner som ble hentet hjem fra en fangeleir i Syria i september. Hun har sittet fengslet siden 23. september, siktet for å ha medvirket til å rekruttere et barn som barnesoldat for ekstremistene.

Kvinnen var verge for barnet, som var under 15 år.

