Omikronbølgen i London kan allerede ha snudd

Hvordan vil omikronbølgen som skyller over Norge og verden arte seg i løpet av de neste ukene? Situasjonen på steder som allerede har hatt mange tilfeller, kan gi en pekepinn. I tillegg til Sør-Afrika er et av disse stedene London, og nå har det kommet tall som får ekspertene til å være forsiktige optimister, til tross for at omikronbølgen kan gi betydelige problemer før den daler.

Kanskje på vei ned

Det er både utviklingen i smittetall og tall på innlagte i London som gir håp. Professor Neil Fergusson ved Imperial College London sier han er forsiktig optimistisk med tanke på at smittetilfellene i London kan ha stabilisert seg og kan være på vei ned i løpet av den neste uka. De siste dagene viser en nedgang.

– En epidemi som når så høye tall kan ikke opprettholde de tallene for alltid. Så vi kan vente oss at tallene går ned den neste uka, og kanskje allerede er på vei ned i London, sier han til BBC.

Chris Hopson, en av lederne i det britiske helsevesenet NHS, sier det blir svært interessant å følge med på situasjonen i London de neste dagene. Omikron spredte seg først i London, og hovedstaden ligger derfor om lag ti dager foran resten av landet når det gjelder utviklingen, skriver han i en lang tråd på Twitter.

Han håper den aller siste utviklingen på sykehusene i London vedvarer: I dagene rett etter nyttår saktnet økningen i antall innlagte. Kanskje er toppen passert i London, mener Hopson, som likevel tar et forbehold om at det kan øke igjen når hverdagen begynner. Sykehus utenfor London opplever nå imidlertid et kraftig press, som man så i London litt tidligere. Helsevesenet opplever også stort sykefravær blant ansatte.

Rett opp, rett ned

Nyhetsmagasinet Spectator har sett nærmere på tallene, og viser til en oversikt som viser at smittetallene i London har gått ned de siste dagene, men med forbehold om forsinkelse i rapporteringen som gjør at de kan være noe høyere enn rapportert. Det kan også være forårsaket av mindre testing i julehøytiden.

Men ser man på bydelen Lambeth, som hadde en eksplosiv vekst tidlig, ser man den samme tendensen: en nedgang. Lambeth ser ut til å ha nådd toppen før jul. Det beste scenarioet er om omikronbølgen i Storbritannia faller like raskt som i Sør-Afrika, påpeker redaktør Fraser Nelson, som har gjennomgått grafene.

– Alt i alt er det ganske sannsynlig at London, som ble først rammet, vil merke de hardeste konsekvensene først og deretter runde hjørnet først. Det er det som gjør de siste dataene herfra så interessante, skriver Nelson.

I Sør-Afrika gikk smittetallene eksplosivt opp i løpet av to-tre uker, før de toppet seg 12. desember og deretter falt omtrent like fort de påfølgende par ukene.

Færre på intensiv

Men én ting er smittetallene – tegnene på færre nye daglige innleggelser i London gir også håp.

Storbritannias utdanningsminister, Nadhim Zahawi, uttaler til The Times at sykehusene i London ser ut til å håndtere bølgen, og at toppen ser ut til å være passert i London.

Zahawi sier til Sky News at sykehusinnleggelsene i landet nå vil bli nøye overvåket, og kommenterer bildet nasjonalt:

– Tallet på innlagte over 50 år med koronavirus har begynt å stige, noe vi er bekymret over. Men i sin helhet har faktisk antallet pasienter på intensivbehandling gått ned, noe som er godt nytt.

– Om vi ser flere smittetilfeller blant dem over 50 – så langt har bølgen av smitte med omikron vært blant dem under 50 – er det mer sannsynlig at disse ender opp med alvorlig sykdom og innleggelse. Men den gode nyheten er selvsagt at 90 prosent av dem over 50 har fått oppfriskningsdosen, som gir en virkelig beskyttelse mot alvorlig sykdom og innleggelse, sier Zahawi.

Flere studier, blant annet en utført på mus og hamstere av japanske og amerikanske forskere, tyder på at omikron gjør langt mindre skade på lunger enn tidligere varianter. Det er den høye smittsomheten og antallet smittede på én gang som gjør at den likevel kan forårsake mange alvorlig syke, advares det om.

Toppen nås snart i USA

I USA antas det at omikronbølgen kan nå sin topp i midten av januar, og estimater fra Colombia University anslår at bølgen kan være nådd allerede 9. januar.

– Det er sjokkerende, det er foruroligende. Vi ser et antall covidtilfeller vi aldri har sett før, sier Jeffrey Shaman, en folkehelseforsker som ledet arbeidet med modellen ved Colombia.

Omikronbølgen stiger raskt i USA, og kan ha nådd toppen allerede 9. januar, ifølge et estimat. Håpet er at den daler like raskt igjen. Her fra New York. (SPENCER PLATT/AFP)

Selv om omikron ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom enn delta, er frykten at antallet smittetilfeller vil være så stort at det både skaper en massiv belastning på sykehusene og stort sykefravær generelt i samfunnet.

Men håpet er likevel at en brå oppgang kan gi en brå nedgang, påpeker vitenskapsjournalist Carl Zimmer i The New York Times i podkasten The Daily.

– Det vil bli en veldig høy topp, og det vil være et stort sjokk å håndtere for systemet, men dersom det da faller så fort som man så i Sør-Afrika, kan vi få en mye bedre situasjon innen slutten av måneden og innen februar, og forhåpentlig kan vi bruke muligheten til å få flere mennesker vaksinert, og sette opp systemer for å gi flere mennesker medisiner som kan behandle infeksjonen, og vi kan generelt være i en mye bedre situasjon snart. Men igjen, vi må se, sier Zimmer.

Optimisme i Danmark

I Danmark denne uka svarte faglig direktør Tyra Grove Krause i Statens Serum Institut (SSI) dette på spørsmål fra dansk TV2 om hvor lenge koronaviruset vil ha en avgjørende innflytelse på danskenes liv:

– Det tror jeg den kommer til ha de neste to måneder, og så håper jeg smitten vil begynne å dabbe av, og vi får vårt normale liv tilbake.

Statens Serum Institut tilsvarer det norske Folkehelseinstituttet.

Smittetallene i Danmark har toppet seg i dagene rundt nyttår.

– Omikron er kommet for å bli, og den kommer til å gi massiv smittespredning den kommende måneden. Når det er over, står vi på et bedre sted enn vi gjorde før, mener Krause.

I tillegg til økt vaksinering vil omikron i seg selv gi økt immunitet i befolkningen.

– Omikron vil toppe seg i slutten av januar, og i februar vil vi se fallende smittetrykk og et avtakende press på helsevesenet. Men vi må anstrenge oss i januar, for den blir hard å komme gjennom, sier hun til dansk TV2.

I Norge går smitteøkningen saktere, men det er ennå for tidlig å konkludere, ifølge Helsedirektoratet.

– Vi har ikke nok innlagte pasienter med omikron i Norge til å kunne regne på det samme, men stadig flere data fra utlandet tyder på at omikronvarianten forårsaker omtrent halvparten så mange alvorlige sykdomstilfeller som delta, og det er veldig bra, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB mandag.

