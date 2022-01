Nyfødt baby funnet på flytoalett

Spedbarnet ble raskt fraktet til sykehus og skal ifølge opplysningene være i god form, melder BBC.

Air Mauritius-flyet kom fra Madagaskar og landet på den internasjonale flyplassen på Mauritius første nyttårsdag.

En 20 år gammel kvinne fra Madagaskar som ble mistenkt for å være barnets mor, ble pågrepet. Hun nektet først, men en medisinsk undersøkelse viste at hun nylig hadde født. Hun ble satt under politiovervåking på sykehuset der også babyen ligger.

Når hun blir utskrevet fra sykehuset, vil hun bli siktet for å ha forlatt sitt nyfødte barn, ifølge politiet.

