Kinesisk by nedstengt etter tre smittetilfeller

Det er ikke første gang kinesiske myndigheter går så hardt til verks for å kvele smittespredning. Regjeringen har en nullvisjon for koronasmitte, som innebærer strenge grenserestriksjoner og målrettede nedstengninger der det oppdages virussmitte.

Denne gangen er det byen Yuzhou, med om lag 1,2 millioner innbyggere, som stenges ned.

De lokale myndighetene kunngjorde at fra mandag kveld måtte alle byens innbyggere holde seg hjemme for å hindre smittespreding. Kunngjøringen kom etter at det dagene i forveien var oppdaget til sammen tre tilfeller av koronasmitte. Mat og andre nødvendige varer blir levert på døren.

Allerede før nedstengningen var alt av kollektivtrafikk, kjøpesentre, museer og turistattraksjoner stengt i byen som ligger i Henan-provinsen.

Kina har registrert til sammen 175 nye smittetilfeller tirsdag, hvorav fem i Henan-provinsen og åtte ved en fabrikk i byen Ningbo. Selv om smittetallene i Kina er langt lavere enn mange andre steder i verden, er smittet økende og nå på et nivå man ikke har sett siden mars 2020.

