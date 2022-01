Demokratene vil forsøke å endre stemmereglene i Senatet

Det går fram av et brev Demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, har sendt til de øvrige senatorene.

– Akkurat som de voldelige opprørerne som stormet Kongressen for nesten ett år siden, har republikanske folkevalgte i stater over hele landet sluttet opp om den tidligere presidentens store løgn om omfattende valgfusk for å vedta antidemokratiske lover, skriver Schumer.

– De ønsker å bremse fremskritt her i landet, begrense adgangen til å stemme, kneble millioner av velgere og undergrave frie og rettferdige valg, fortsetter han.

Demokratene har knapt flertall i Senatet, men mangler det nødvendige 60–40 flertallet som trengs for å endre USAs valglov.

Filibuster

Schumer truer nå med å endre på stemmereglene i Senatet dersom republikanerne fortsetter med sin uthalingstaktikk, kjent som filibuster.

– Vi må tilpasse oss. Senatet må utvikle seg, på samme måte som det har gjort mange ganger tidligere, skriver han.

– Vi håper at våre republikanske kollegaer endrer kursen og samarbeider med oss. Dersom de ikke gjør dette, vil Senatet debattere og vurdere endringer i Senatets regler innen 17. januar, Martin Luther King Jr. dagen. Dette for å beskytte grunnlaget for vårt demokrati: frie og rettferdige valg, skriver Schumer.

Neppe flertall

To demokratiske senatorer har tidligere gjort det klart at de ikke vil støtte en slik endring, og ingenting tyder på at Schumer har fått dem til å ombestemme seg.

President Joe Biden, som selv har en lang fortid som senator, har tidligere sagt at han støtter et vedtak om å gjøre unntak fra filibuster-regelen for å få vedtatt en ny valglov.

