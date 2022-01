SSI: Tror danskene kan leve som normalt om to måneder

Mandag var det innlagt 709 koronapasienter på sykehus i Danmark, det høyeste antallet på ett år. Landets folkehelseinstitutt er likevel optimistiske.

Risikoen for å bli innlagt med omikronvarianten av viruset ser ut til å være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten, sier fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI.

Hun tror danskene vil kunne begynne å leve som normalt igjen i løpet av to måneder.

– Det tror jeg. Det kommer til å fortsette de neste to månedene, og deretter håper jeg at smitten vil begynne å avta og at vi får våre normale liv tilbake, sier hun til dansk TV 2.

