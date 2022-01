Johnson: Sykehusene i Storbritannia vil havne under et betydelig press

Minst 50.000 ansatte i det britiske helsevesenet (NHS) var borte fra jobben fredag, og mange av dem var i koronaisolasjon.

– Vi ser på løsninger for å få flyttet personell til de sykehusene som er hardest rammet, sa Johnson mandag da han besøkte et vaksinesenter.

Storbritannia registrerte rekordhøye smittetall de siste dagene av 2021.

– Det er ingen tvil om at omikron vil fortsette å herje over hele landet. Jeg tror vi må erkjenne at presset på NHS og på sykehusene kommer til å bli betydelig i løpet av de neste ukene, sa Johnson.

Han antydet også at det trolig ikke blir noen innstramming i koronatiltakene.

– Veien videre for landet vårt er å fortsette slik vi gjør nå. Vi vil vurdere situasjonen fortløpende, sa han.

