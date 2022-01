Israel ruller ut fjerde vaksinedose

Ved Ichilov-sykehuset i Tel Aviv stilte helsepersonell seg i kø for å få sitt fjerde stikk, mens personer over 60 fikk det samme ved et klinikk i nærheten. For å få vaksinen, må det ha gått minst fire måneder siden tredje dose.

Det israelske helsedepartementet ga søndag grønt lys til at folk over 60 og helsepersonell kan få en fjerde dose, som et av de første land i verden. Det skjer to dager etter at man begynte å vaksinere personer med svekket immunforsvar med en fjerde dose.

Fra søndag til mandag ble det registrert 6.562 nye smittetilfeller med koronasmitte, nesten dobbelt så mye som for en uke siden. Statsminister Naftali Bennet advarer om at smittetallet snart kan øke til opp mot 50.000 tilfeller per dag. Og omikronvarianten sprer seg raskt.

[ Israelsk ekspert tror opptil 40 prosent av landet kan bli omikronsmittet i januar ]

Helsedirektør Nachmann Ash sier omikronutbredelsen kan være det som vil føre til flokkimmunitet i landet.

– Men vi ønsker ikke å oppnå flokkimmunitet som følge av smitte, vi vil heller at det skjer som følge av at mange nok har vaksinert seg, sier han.

