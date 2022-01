Israelsk ekspert venter opptil fire millioner omikrontilfeller

«På nasjonalt nivå er massesmitte uunngåelig», skriver Eran Segal på Twitter.

Segal er professor ved Weizmann Institute of Science og regnes som en av Israels fremste eksperter på koronaviruset. Segals spådom er at mellom to og fire millioner israelere – det vil si 20 til 40 prosent av landets befolkning – vil bli smittet på bare tre til fire uker.

«De nåværende restriksjonene er for svake i lys av et så smittsomt virus», fastslår han.

Ifølge Jerusalem Post er det påvist nærmere 27.000 smittetilfeller i Israel siste uke, en tredobling fra uka i forveien.

Søndag kunngjorde den israelske regjeringen at eldre over 60 år og helsearbeidere vil få tilbud om en fjerde vaksinedose.

