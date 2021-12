USA halverer isolasjonstida – og får både ros og ris

Nok en smittebølge har rammet Europa, og i flere land er det satt nye smitterekorder den siste tida. Også i USA ble den gamle rekorden slått denne uka, med over 440.000 nye bekreftede tilfeller mandag 27. desember. I tillegg satte sjudagerssnittet ny rekord.

En talsperson for smittevernbyrået CDC sier at tallet mandag trolig er et for høyt anslag, blant annet på grunn av sein innrapportering fra delstater. Tellingen vil bli mer stabil på nyåret, sier talsperson Jasmine Reed til Politico.

Samtidig som virusvariantene delta og omikron driver opp smitten i mange land, har amerikanske helsemyndigheter denne uka besluttet å korte ned isolasjonstida for smittede.

Nå anbefaler de at den halveres fra ti til fem dager for smittede som ikke har symptomer. Etter fem dager med isolasjon må smittede bruke munnbind ute blant folk i ytterligere fem dager.

[ Omtales som en epidemi: Derfor låser unge seg inne på rommet (+) ]

– Et godt valg

CDC-sjef Rochelle Walensky sa i et intervju tirsdag at de nye retningslinjene er nødvendig på grunn av det høye antallet folk som ligger an til å bli smittet framover. Ifølge CDC er de fleste mest smittsomme to dager før og tre dager etter at symptomer dukker opp, skriver BBC.

Anbefalingene «balanserer det vi vet om virusspredningen og den beskyttelsen vaksiner og boosterdoser gir», sa Walensky i en uttalelse.

Myndighetenes nye grep har fått både ris og ros de siste dagene.

Flere forskere mener det er et nødvendig steg for å holde hjulene i gang i samfunnet, i ei tid der mange arbeidstakere har måttet holde seg hjemme på grunn av smitte. Tusenvis av flyavganger har blitt kansellert i løpet av jula på grunn av det økende antallet ansatte som må isolere seg, og amerikanske flyselskaper er blant dem som har bedt myndighetene endre reglene.

USAs smitteverntopp Anthony Fauci sa mandag til CNN at den nye veiledningen har vært oppe til diskusjon en stund. Han mener de nye retningslinjene er riktige ut fra dagens pandemisituasjon. Med alle de nye smittetilfellene og de ventede tilfellene framover, er det viktig å sikre at ikke for mange mennesker må holde seg hjemme, sa han.

– Så klart, hvis du har symptomer bør du ikke være ute. Men hvis du er asymptomatisk og smittet, vil vi at du skal komme deg tilbake på jobb, særlig i yrker som trengs for å sikre at samfunnet fungerer knirkefritt. Jeg tror det var et veldig godt valg fra CDCs side, sa Fauci.

[ Daglige smitterekorder i mange europeiske land ]

«Uforsvarlig»

Andre eksperter advarer samtidig mot å la folk avslutte isolasjonen tidlig uten å måtte teste negativt først.

– For meg føles dette helt ærlig som om det handler mer om økonomi enn om vitenskap, sier professor Yonatan Grad ved Harvard T.H. Chan School of Public Health til The New York Times.

Han har jobbet med å følge smittetall i den amerikanske basketligaen. Grad tror de nye anbefalingene kan ende med at noen går fortere ut av isolasjon, og at det kan bety flere muligheter for å spre smitte. Han mener også at det er lite sannsynlig at alle vil følge munnbind-reglene til punkt og prikke.

Michael Mina, som er assisterende professor ved samme fakultet som Grad, er også kritisk. På Twitter omtaler han fravær av testkrav som «uforsvarlig».

– Jeg vil absolutt ikke sitte ved siden av noen som testet positivt for fem dager siden og som ikke har testet negativt, skriver han.

Mina understreker at han støtter å la folk avslutte isolering tidlig, men at det må skje etter negativ test.

Angela Rasmussen, virolog ved forskningsinstitusjonen Vaccine and Infectious Disease Organization ved University of Saskatchewan i Canada, omtaler også endringene som «uforsvarlige» overfor Buzzfeed News.

– Jeg synes det er en flott idé å finne måter å korte ned isolasjonstida på – 10 dager er veldig forstyrrende, men med testing, sier hun.

[ Han behandlet noen av Europas første koronapasienter: – Nå står vi overfor to bølger ]

Mangler tester

På spørsmål om fraværet av testkrav, trekker talsperson Kristen Nordlund i CDC blant annet fram at de fleste smitter tidlig i løpet av de første fem dagene. For å stille en diagnose bør både PCR- og hurtigtester brukes tidlig i smitteforløpet. Betydningen av en positiv hurtigtest seint i forløpet er uklar og betyr ikke nødvendigvis at en person lett kan smitte, sier Nordlund.

En tilleggsutfordring i USA er at mange amerikanere sliter med å få testet seg. Det er lange køer ved flere testsentre, og etterspørselen etter hurtigtester er høyere enn hva som er tilgjengelig. President Joe Biden har blant annet lovet økt produksjon.

Folk står i kø i New York for å ta en koronatest. (ANDREW KELLY/Reuters)

CDC-sjef Walensky har avvist at tilgang på tester har påvirket de nye anbefalingene.

Stephen Goldstein, som er virolog ved University of Utah, sier han ville vært forsiktig med å «oversette» data fra hvordan delta-varianten oppfører seg når man skal tilpasse seg omikron. Ifølge immunologer er det tegn til at omikron-smittede utvikler symptomer tidligere. Det varierer også hvor lenge folk er smittsomme, og hurtigtester viser at enkelte pasienter fortsatt er smittsomme lenger enn fem dager.

[ USA: Hurtigtester mindre treffsikre mot omikron ]

Hvor lenge må man isolere seg?

Det varierer hvordan andre land legger opp sine regler for selvisolering, men enn så lenge er det mellom sju og ti dager som gjelder mange steder.

I Norge er det sånn at har du testet positivt, skal du isolere deg. Så er det litt ulikt for dem med og dem uten symptomer. Har du symptomer, kan isolasjonen først avsluttes etter minst seks døgn fra symptomene startet og etter minst 24 feberfrie timer. Har du ikke symptomer, kan du avslutte isolasjon seks døgn fra den positive testen.

Tester du positivt i Sverige må du være hjemme i minst sju døgn etter at de første symptomene dukket opp, skriver helsemyndighetene. Sju dager er også regelen hvis man tester positivt, selv om man ikke har symptomer.

I Storbritannia venter ti dager i selvisolasjon for dem som tester positivt på covid-19. Selvisoleringen kan vare enda lenger hvis symptomene ikke forsvinner. Klokka løper fra enten den dagen symptomene startet, eller den dagen du testet positivt, selv hvis du ikke har symptomer.

Det finnes også en måte for smittede å korte ned på tida de må isolere seg. To negative hurtigtester, tatt på dag seks og sju, betyr at man kan avslutte på dag sju. Testene må tas med minst 24 timers mellomrom. Velger man å gå ut av isolasjon etter dag sju, er det viktig å fortsatt ta steg for å unngå å smitte andre, viser oversikten hos helsevesenet NHS. Det innebærer blant annet hjemmekontor der det er mulig og å bruke munnbind.

I Italia er noen av reglene forskjellige for vaksinerte og uvaksinerte, men også her er testing sentralt. Har man hatt nærkontakt med en smittet, men er vaksinert, kan isolasjonen rundes av etter sju dager hvis man tester negativt. Uvaksinerte må vente ti dager og teste negativt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen