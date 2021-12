Avbestillingene renner inn på skistedene: – Vi lever fra dag til dag

CANAZEI, ITALIA (Dagsavisen): For andre år på rad blir det en annerledes vintersesong for Italias populære skisteder i Alpene.

Mange håpet at dagene rundt jule- og nyttårsfeiringen, og den italienske helligdagen Epifania, eller trettende dag jul, 6. januar, skulle være med å løfte landets turistnæring etter snart to år med koronarestriksjoner og nedstenginger. Men i stedet kom omikronvarianten, og med det nye, strenge tiltak.

Juleturismen kollapset, skrev avisa La Repubblica denne uka, og viste til at over 17 millioner ferier enten har blitt kansellert, endret eller utsatt.

Næringen ligger an til å gå glipp av flere milliarder euro, og det bare fra italienske turister. På toppen kommer pengene utenlandske turister, deriblant mange nordmenn, vanligvis ville lagt igjen i løpet av høysesongen.

En av dem som er bekymret for hva som vil skje framover, er 25 år gamle Sara Papsodero. Hun jobber på et av de mange hotellene i byen Canazei, som ligger i Val di Fassa ved Dolomittene.

– Jeg er redd for å ikke lenger kunne gjøre jobben min. Jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre, sier hun til Dagsavisen.

Også lokalavisa L’Adige skriver at avbestillingene har haglet inn den siste tida i fylket Trentino, der Canazei ligger.

[ Han behandlet noen av Europas første koronapasienter: – Nå står vi overfor to bølger ]

Avhengige av turisme

Canazei ligger ved flere av de mange heisene og skibakkene som er en del av området Dolomiti Superski. Med 1200 kilometer med bakker og 450 heiser fordelt på 16 skiområder, omtaler de seg selv som den største skidestinasjonen i verden. Her ligger kjente områder som Val Gardena, Alta Badia og Cortina d’Ampezzo.

Bare uker før desember og januar-høytida var det forsiktig optimisme å spore. Skisteder fikk endelig lov til å åpne dørene igjen, etter å ha vært stengt ned med den nasjonale nedstengingen som har vart siden 9. mars 2020.

Ansatte ble hentet inn og alt ble lagt til rette for en ny vintersesong. Så begynte smitten igjen å stige.

Papsodero og kollega Maria forteller om hvordan smitteøkningen den siste tida påvirker dem. De har fått inn flere avbestillinger, både fra utlendinger og italienere, noen av dem på veldig kort varsel. For utlendingenes del trekker de fram både vaksine- og testkrav blant forklaringene.

– Italienerne gjør det kanskje mest fordi de er redde, tror Papsodero.

Sara Popsodero sitter i resepsjonen på et av Canazeis mange hoteller. Hun er bekymret for hva som skjer videre. (Ines Margot Zander)

Skisesongen er en viktig inntektskilde for Italia, og for mange byer og tettsteder i nord og sentralt i landet er den helt avgjørende for overlevelse. Nedstengingen i fjor kostet turistnæringen og andre bedrifter knyttet opp mot den rundt ti milliarder euro, over 100 milliarder kroner, ifølge anslag fra bondeorganisasjonen Coldiretti.

– Hele dalen er avhengig av turisme. Elektrikere, kommunen, alle lever av turisme, sier Maria, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk.

– For mange år siden levde folk i dalen av landbruk. Nå lever alle av turisme. Det er ikke så bra når det skjer ting som dette, men andre muligheter finnes ikke. Hvis ikke får vi gå tilbake til å drive med kyr, legger hun til.

Papsodero følger opp:

– Jeg bor med kjæresten min som jobber som kokk på et hotell. Mange familier her består av folk med sesongbaserte jobber.

[ Igjen har koronaviruset satt en stopper for julefeiringen i Betlehem (+) ]

Alpeturistene og smitten

Italienske og østerrikske skisteder var midt i sentrum da koronapandemien først rammet Europa i februar og mars i fjor. Det var vinterferie og høysesong, og mange nordmenn var blant turistene som sto på ski i Alpene.

Da slalåmbakker, hoteller og hytter så stengte i Italia, ble det omtalt som et grep uten sidestykke av avisa La Repubblica. Diskusjoner og uenighet om tiltak og lønn for sesongarbeidere sto sentralt og helsepersonell krevde raske tiltak for å unngå overbelastning av helsevesenet.

Forrige sesong, vinteren 2020-2021, lå det flere ganger an til at skientusiaster igjen skulle kunne ta i bruk skistedene.

– Tre ganger i løpet av forrige sesong var vi klare til å starte. Vi forberedte løypene, ansatte folk – bare for å se at alt ble kansellert. Det var veldig skuffende sa Enrico Rossi til avisa The Guardian i midten av november.

For å strø salt i såret var det store snømengder, men ikke mange fikk nyte godt av det. Rossi sitter i turistrådet i Bardonecchia, en kommune i Alpene i fylket Piemonte. Han var blant dem som var forsiktig optimist på vei inn i årets sesong.

– Utsiktene for dette året ser veldig bra ut. Bestillingene kommer inn, hovedsakelig fra Italia, og pandemisituasjonen er annerledes. La oss håpe ingenting endrer seg.

[ Stille i Ischgl ett år etter koronautbruddet ]

Doblet antall passeringer

Noen få uker seinere ble omikron-varianten for første gang oppdaget i Sør-Afrika. Smittetrenden i Italia var allerede stigende, men det gikk fra rundt 15.000 registrerte tilfeller 1. desember, til rekordhøye 54.000 første juledag.

Roberto Cosentini, sjef på akutten på storsykehuset Papa Giovanni XXIII i Bergamo i fylket Lombardia, har nylig advart overfor Dagsavisen om at den fjerde bølgen vokser.

Det er god plass i bakken for dem som har vendt nesa mot Val di Fassa. (Ines Margot Zander)

På gata i Canazei ligger sportsbutikkene på rekke og rad, men det er ikke mange mennesker ute i dagene rundt julaften. I slalåmbakkene er det godt med boltreplass og heiskøene er omtrent ikke-eksisterende.

Vaksinepass må vises både for å bestille billett og for å få gå inn på spisestedene rundt omkring.

I løypa møter Dagsavisen Denis Rocchi idet han skal spise lunsj. Rocchi, som er fra Rimini lenger sør i landet, har vært her i vintersesongen i 20 år. Han jobber ved en av de mange gondolbanene som tar skiglade italienere og utlendinger opp i høyden.

Denis Rocchi gjør seg klar til lunsj – den lokale spesialiteten canderli, en rett ikke ulik våre komler. (Ines Margot Zander)

Tross flere nedslående nyheter den siste tida, forteller han at de fra 4. til og med 24. desember har registrert mer enn dobbelt så mange passeringer sammenlignet med på samme tid før pandemien. Fra rundt 2.000 til 2.500 om dagen da, har det nå ligget på mellom 5.000 og 6.000.

– Folk er redd for restriksjoner etter jul. Mange har nok sagt «la oss dra før», tror Rocchi.

Fra og med 27. desember regner han med at de vil få en pekepinn på hvilken vei det bærer for nyttårsfeiringen og 2022.

Rocchi lister opp flere av smitteverntiltakene som er på plass: Munnbind må på i heisen og det kjøres bare 80 prosent kapasitet.

– Her er det ikke så mange som er smittet. Det er åpent, men vi har restriksjoner. Det er helt annerledes her enn i byene, sier Rocchi.

[ Stadig flere land bruker koronapass – har det effekt? ]

Innstramminger venter

I løpet av romjula skrudde myndighetene til reglene og det ble igjen innført påbud om å bruke munnbind utendørs. Enda flere regler og tiltak trer i kraft i tida framover. Fra 10. januar blir det krav om et såkalt «Super Green-pass» flere steder. Det vil si at man må ha fått minst to vaksinedoser eller hatt covid-19 i løpet av det siste halvåret.

«De nye tiltakene mot covid - her er det som endrer seg» sto det i lokalavisa L'Adige i romjula. (Ines Margot Zander)

Det er strengere enn «Green pass», som enn så lenge har holdt for å blant annet spise på restauranter og barer eller for å kjøpe heiskort i slalåmbakkene. Skianleggene kan se ut til å slippe unna «superpasset», skriver L’Adige.

– Kontrollene de gjør går bra og det kommer til å økes de neste dagene for å sikre best mulig sikkerhet. Det som er urovekkende er reglene noen land har innført som kan sakke ankomsten av utenlandske turister, sier provinsrådmann Roberto Failoni til avisa.

De mange regelendringene er en kilde til mye usikkerhet for skistedene og næringen som lever av tilreisende turister. Sjefen på et av spisestedene i løypa i Canazei ville ikke la seg intervjue av Dagsavisen, og forklarte det med at reglene endrer seg hele tida, og at han er redd for å si noe feil.

[ WHO: Spredningen av omikron er uten sidestykke ]

Færre utlendinger og italienere

Den samme usikkerheten preger hele området. En knapp times kjøretur fra Canazei ligger Cavalese i nabodalen Val di Fiemme. For mange nordmenn er området godt kjent fra Tour de Ski, som avsluttes her opp monsterbakken, og skirennet Marcialonga, der målgang er i Cavalese.

Val di Fiemme har også vært vertskap for flere ski-VM, sist i 2013 da Norge ble klart beste nasjon. Den gang tok flere tusen nordmenn turen ned til mesterskapet. 3. til 4. januar er det igjen tid for Tour de Ski her.

Om kort tid er det duket for Tour de Ski på langrennsarenaen i Lago di Tesero, rett ved Cavalese, i Val di Fiemme. (Ines Margot Zander)

Sara Longo på turistinformasjonen i Cavalese bekrefter at det er færre utlendinger i byen nå enn tidligere.

– Det er nesten ingen her. Det handler om de nye restriksjonene. Det er heller ikke så mange italienere, sier hun.

I Cavalese er det ei tavle med oversikt over alle hoteller og overnattingssteder i byen, med lamper som lyser rødt eller grønt, alt ettersom om de har ledig plass. Flere lamper lyser rødt, men andre har ledig både for ei natt eller flere.

[ Her er fullt program for Tour de Ski 2021-2022 dag for dag ]

Ser fram mot sommeren

Confcommercio, den italienske sammenslutningen av bedrifter, anslår at av italienernes planlagte 25 millioner reiser i tida mellom jul og epifania, er fem millioner allerede kansellert. De ber regjeringen komme på banen, blant annet for å få på plass sikkerhetsnett for de ansatte og bedriftene.

Ikke før til sommeren venter Confcommercio en bedring i sektoren – nesten 30 måneder etter starten på pandemien.

– Turoperatører og reisebyråer er i knestående, med stans i to år nå. Hoteller og restauranter risikerer en ny kollaps på grunn av kansellerte bestillinger etter den nye bølgen med covid, skriver de i en oppsummering.

For Papsodero på hotellet i Canazei var fjoråret hennes første sesong i byen. Der hun jobber nå var det andre tider i sommer, med mange turister.

I nyttårshelgen er det ikke fullt belegg, og de venter nå på å se hva som skjer når det er klart for karneval. I år er det 1. mars, og i likhet med desember og januar er dette høysesong for skistedene i fjellet.

– Det er ennå tid fram til mars. Om alt går bra, fortsetter folk å forhåndsbestille. Men vi vet ikke så mye om hvordan ting utvikler seg. Vi lever fra dag til dag med denne pandemien, sier kollega Maria.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen