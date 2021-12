Israel venter på effekten av fjerde vaksinedose

Israel (Dagsavisen): Det var en hjertekirurg ved Shiba-sykehuset utenfor Tel Aviv som var den første i en gruppe på 6.000 mennesker som denne uken fikk sin fjerde vaksinesprøyte. Jeg gjorde dette av hele mitt hjerte, sa legen da han mottok dosen. Lavee er verken syk eller har et svekket immunforsvar.

– For det første vil jeg beskytte meg selv, og ikke mindre viktig, jeg ønsker å unngå å smitte være pasienter, sa Lavee.

Om rundt to uker skal gruppen på 6.000 mennesker gjennom en blodprøve for å sjekke om antistoffene i kroppen har gått markant opp. Hvis svaret blir ja, vil det kunne føre til at Israel og så en rekke andre land vil beslutte å vaksinere store deler av befolkningen med en fjerde vaksine.

Israel kunngjorde forrige uke at alle over 60 år skulle få fjerde dose av vaksinen, ettersom omikronvarianten av viruset herjer i Europa. Regjeringens ekspertpanel har også anbefalt at alle helsearbeidere bør få et fjerde stikk, skriver NTB.

Bare 60 prosent av Israels befolkning er fullvaksinert, det vil si at de har fått tre doser vaksine eller at det fortsatt er seks måneder eller mindre siden de fikk andre dose. 31 prosent er ikke vaksinert i det hele tatt, ifølge helsedepartementet.

Mål å unngå nedstengning

Israel tok i sommer en annen kurs enn resten av verden, og valgte tidlig å gi befolkningen en tredje dose med Pfizers vaksine. Konsekvensene ble at Israel kom seg gjennom den fjerde runden med smittebølge uten at landet ble nedstengt. Men nå er omikron på full fart inn i landet, og igjen står Israel ved en korsvei.

Mens den forrige statsministeren, Benjamin Netanyahu, tvang gjennom lange nedstengninger av samfunnet, besluttet hans etterfølger, Naftali Bennett, å ta en annen kurs: Hans hovedmål har vært å unngå en nedstengning. I sommer gikk landet inn for en omfattende vaksinering med en tredje dose.

Fortsatt er håpet å holde samfunnet åpent til tross for at omikron i ukene som kommer, er forventet å sende hundretusener inn i selvisolasjon.

Det som er annerledes under denne smittebølgen er at medisiner for behandling av covid-syke allerede er på markedet, og Israel forventer å motta en første forsendelse på flere hundre tusen tabletter av Pfizers medisin allerede i løpet av de nærmeste dagene.

Itamar Grotto, som inntil nylig var statssekretær i helsedepartementet, sier at man nærmer seg en situasjon der covid-19 i mindre grad vil være et lammende samfunnsproblem.

– Dette må bli mer et individuelt problem enn et samfunnsproblem, sa Grotto, og understreket at man må vurdere å redusere den omfattende bruken av selvisolasjon.

Bruker effektiv medisin mot covid

Det som gir de israelske beslutningstakerne større handlingsfrihet allerede i dag er at sykehusene har begynt å ta i bruk en egenutviklet medisin mot covid-19 som har vist seg å være effektiv.

Medisinen, som går under navnet MesenCure, har fortsatt ikke fått de endelige godkjenningene av de relevante helsemyndighetene, men er likevel blitt brukt på innlagte covid-syke i livsfare, med en suksessrate på 87 prosent.

Dr. Shadi Hamoud, som er ansvarlig for bruken av medisinen på Rambam-sykehuset i Haifa, er derfor optimistisk.

– Dette er et virkelig gjennombrudd. Hvis pasientene blir behandlet raskt, er sjansene for å redde dem dramatisk høynet med denne medisinen, sa Hamoud ifølge en pressemelding fra Rambam-sykehuset.

Oppfordrer til forsiktighet

Aharon Ravia, en forsker ved Weizmann instituttet utenfor Tel Aviv, er også optimistisk, men maner likevel til forsiktighet.

– Teoretisk sett er det jo flott at vi nå har både vaksiner og medisiner. Men i praksis er det så mye vi ikke vet, sier han til Dagsavisen.

For det første vil det hele tiden kunne komme nye varianter. I tillegg er det usikkert om Israel faktisk har nok medisiner på dette tidlige tidspunktet. Han advarer Israel mot å ta forhastede skritt i tida som kommer.

– Enhver ny virusvariant skaper jo mye frykt inntil man vet hvordan den er. Nå ser det ut som om omikron er mildere enn andre varianter, og det er flott. Vi har heller ikke stengt samfunnet denne gangen, i stedet har vi heller lært å leve med viruset, sier han, og peker på det som et positivt tegn i tiden.

Han understreker også viktigheten av at forskere greide å utvikle en vaksine så raskt.

– Det er uten sidestykke. Man kan bare prøve å forestille seg hvordan verden ville ha sett ut i dag hvis ikke vi hadde hatt en vaksine.

