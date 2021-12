Traumene fra Argentinas største krise lever videre

Verden fikk se dramatiske bilder fra det søramerikanske landet i desember 2001: demonstranter som hamret løs på bankvinduer, plyndret butikker, falt for politiets kuler og tvang presidenten til å rømme med helikopter.

Fram til 2001 trodde argentinerne fortsatt på en likestilt vekslingskurs: fra begynnelsen av 90-tallet kunne man få én dollar for én peso. Den konservative presidenten Carlos Menem innførte politikken for å bremse inflasjonen. Eksperimentet varte i ti år før det hele raste sammen.

Kjøpte importvarer med overvaluert valuta

Latinamerikanske land skapte et bilde av velstand for innbyggerne sine med nyliberale, åpne markeder, privatisering og store mengder statsgjeld. Middelklassen i Argentina kjøpte importerte forbruksvarer med den overvurderte pesoen.

Samtidig falt den lokale industrien sammen, budsjettunderskuddet vokste, og gjentatte innsparingsplaner i staten skremte investorer unna.

Det skapte kapitalflukt, og etter hvert var det mangel på kontanter. I desember 2001 hadde det gått så langt at staten måtte reagere for å forhindre fullstendig kollaps i banksektoren.

Argentina Protest Demonstranter samles i protest på Plazo de Mayo i Buenos Aires, Argentina. (Natacha Pisarenko/AP)

Lekegrind

Myndighetene frøs bankinnskuddene og begrenset kontantuttak til 250 peso i uka. Politikken ble kalt «corralito» – lekegrind. De fleste argentinere ble rasende – og noen sultet.

Med store demonstrasjoner og plyndring i storbyene erklærte president Fernando De La Rua unntakstilstand. Det var imidlertid bare bensin på bålet – mange innbyggere ble minnet om militærdiktaturet som styrte landet på 1970- og 80-tallet.

Natt til 19. desember samlet tusenvis seg på Plaza de Mayo, utenfor den argentinske kongressbygningen.

Frykten for sosial kollaps. Tapte sparepenger. Det er et spøkelse som dukker opp i krisetider og kritiske situasjoner. — Historiker Felipe Pigna

Kasserolletromming

De trommet på kasseroller og stekepanner – en såkalt «cacerolazo». Finansministerens avgang dempet ikke gemyttene. Demonstrantene ropte «Que se vayan todos!» – «Alle må gå!»

Politiet slo til slutt hardt ned på demonstrantene. Nesten 40 ble drept, og hundrevis såret rundt omkring i landet.

De La Rua gikk av på kvelden 20. desember – og rømte fra presidentpalasset med helikopter. Etterfølgeren Adolfo Rodriguez Saa holdt bare en uke, men rakk å erklære tidenes største mislighold: 100 milliarder dollar. Til sammen hadde landet fem presidenter på to uker.

Frykt for sosial kollaps

Millioner av argentinere så sparepengene sine forsvinne over natta. De fikk dem aldri igjen.

Tjue år senere utgjør krisen fortsatt et smertefullt og blodig minne for mange argentinere.

– Frykten for sosial kollaps. Tapte sparepenger. Det er et spøkelse som dukker opp i krisetider og kritiske situasjoner. Det dukker ikke nødvendigvis opp i rasjonelle sammenhenger, heller i følelsesmessige, sier historikeren Felipe Pigna til nyhetsbyrået AFP.

Argentina Protest Demonstranter holder banner og plakater med påskriften "Nei til FMI" på spansk. (Natacha Pisarenko/AP)

Løste problemene selv

Han forteller at i 2001 følte argentinere seg som barnehjemsbarn. De var blitt forlatt av staten, de politiske partiene og bankene.

Pigna sier imidlertid også at folk tok saken i egne hender og skapte lokale grupper for å hjelpe hverandre, privat matutdeling, og egne folkemøter for å finne løsninger på dagligdagse problemer.

Den økonomiske innhentingen begynte med en smertefull devaluering og gjeldsstrukturering som ble forhandlet fram av president Nestor Kirchner i 2003–2007.

Tok ut milliarder i kontanter

I et land der fattigdomsraten ligger på 40 prosent er det fortsatt enorm mistanke mot alt som har med statsgjeld å gjøre. Argentinere raser fortsatt så fort man nevner ord som «mislighold» og «omstrukturering».

President Mauricio Macri fikk merke det da han ordnet et lån verdt nærmere 400 milliarder dollar med Det internasjonale pengefondet (IMF) i 2018.

Dagens president, Alberto Fernandez, insisterer på at gjeldsregulering fra den argentinske staten hører historien til. Befolkningen er imidlertid fortsatt usikre.

I november kom det en falsk nyhetshistorie om at regjeringen forberedte en ny «corralito». Argentinerne svarte med å ta ut kontanter for milliarder av kroner på noen få dager.

