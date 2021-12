Fire fryktes omkommet i boligbrann i Sverige

En villa i byen Sandviken i Gävleborgs län brant ned i den kraftige brannen.

– Vi har stor grunn til å tro at to voksne og to barn ikke klarte å ta seg ut, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson Klarin.

Det kommer til å ta tid, muligens helt til mandag, før politiet kan gå inn på branntomta og foreta grundige undersøkelser, opplyser han.

– Men opplysningene som har kommet fram hittil, tyder på at de var i huset da brannen startet, og vi har heller ikke klart å lokalisere dem i etterkant sier Klarin.

Meldingen om brannen kom klokka 2.36. Da brannmannskapene kom fram til stedet, møtte de en fullt utviklet brann.

– De forsøkte med innvendig slokking via røykdykking, men etter en stund ble de tvunget til å avbryte på grunn av sikkerheten til eget personell, sier Thomas Fahlstedt i Gästrike redningstjeneste.

Brannmannskapene fortsatte slokkingen utvendig og jobbet med å hindre spredning. Tre nærliggende hus ble evakuerte, og første juledag fikk beboerne i to av dem vende hjem. Etterslokkingen var ventet å fortsette utover dagen og kvelden lørdag.

Politiet har satt i gang etterforskning av brannen, sperret av området og foretatt avhør.

