– Sundhedsstyrelsen er oppmerksomme på problemet og har nylig tatt kontakt med samtlige danske forhandlere som reklamerer på danske hjemmesider, opplyser Sundhedsstyrelsen til den danske avisen B.T.

Produktene, som også har vært solgt i Nederland, har vist seg å inneholde radioaktivt materiale. Nederlandske myndigheter slo da alarm og advarte mot å kjøpe produktene.

Blant produktene er et halskjede, en sovemaske og et armbånd. Minst et av produktene er rettet mot barn.

