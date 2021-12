De Kina-lojale kandidatene har erklært valgseier i Hongkong

Myndighetene i Kina endret i mars valgloven i Hongkong, noe som gjorde at bare «Beijing-vennlige» kandidater kunne stille.

Carrie Lam og andre kandidater lojale til kinesiske myndigheter vant flertallet av setene i søndagens valg.

Lam sa under en pressekonferanse mandag at hun var fornøyd med valget til tross for at rekordlave 30,2 prosent brukte stemmeretten.

Hun sa at 92,5 prosent hadde registrert seg for å stemme, noe som er et rekordhøyt tall.

– De registrerte velgerne står helt fritt til å bestemme om de vil bruke stemmeretten eller ikke, sa hun.

