Tusenbein med over 1.000 bein funnet i Australia

Det bleke, trådlignende leddyret har over 1.300 bein og lever dypt nede i bakken, heter det i en rapport som fredag ble publisert i Scientific Report.

Til tross for navnet tusenbein er det ingen eksemplarer som til nå er funnet med så mange bein. Rekorden er 750.

Men nå er det funnet et leddyr med 1306 bein, fordelt på 330 ledd. Skapningen har fått navnet Eumillipes Persephone og ble funnet på 60 meters dyp under boring av hull for miliralutvinning i det vestlige Australia.

Eumillipes persephone sett gjennom mikroskop. Tusenbeinen med rekordmange bein ble oppdaget langt nede i bakken i Australia. (MAREK ET AL/SCIENTIFIC REPORTS/Reuters)

Den er 0,95 millimeter bred og 95,7 millimeter lang, har et kjegleformet hode med kraftige kjever og store antenner.

Den forrige rekordholder kom fra California.

