Omikron dominerer i London: Disse symptomene peker seg ut

Sår hals, rennende nese, hodepine, nysing og slapphet – det ser man oftest hos omikronsmittede i London nå, ifølge professor Tim Spector, som står bak en covid-studie som skaffer oversikt over koronasymptomer, gjennom en app der man kan registrerer symptomer.

Folk med forkjølelseslignende symptomer i London nå har større sannsynlighet for å ha covid-19 enn forkjølelse, sier han i et intervju med BBC Radio, ifølge The Guardian.

Noen av de mer typiske symptomene man er blitt bedt om å være på vakt mot ved koronavirus gjennom pandemien, er ikke lenger like framtredende, sier han.

– Ting som feber, hoste og tap av luktesans er nå i mindretall blant symptomene vi ser, sier han.

– De fleste har ikke de klassiske symptomene.

Over 50 prosent

Omikron sprer seg så fort i London nå at det begynner å bli mange tilfeller å rapportere fra. Det antas nå ut fra analyser at over 50 prosent av smittetilfellene i London er omikron. London hadde onsdag det høyeste antall nye smittede siden pandemien startet. Storbritannia kan nå en million nye omikronsmittede per dag innen utgangen av desember, advarte regjeringens øverste rådgiver på folkehelse, doktor Susan Hopkins, denne uka.

London hadde onsdag det høyeste antall nye smittede i løpet av hele pandemien, etter at omikron er blitt dominerende. (Alberto Pezzali/AP)

Antall covid-pasienter på sykehus i London er nå det høyeste siden mars. De fleste av dem er ikke vaksinert eller ikke fullvaksinert, skriver London-avisen The Evening Standard. Dette er imidlertid fortsatt nesten utelukkende deltatilfeller, siden det så langt kun er meldt om ti innlagte med omikron i landet.

Antall smittetilfeller i Storbritannia antas å doble seg hver andre til tredje dag. Det antas at 200.000 personer ble smittet av omikronvarianten mandag, og mellom 300.000 og 400.000 onsdag. Hopkins advarte om at helsevesenet kan komme under sterkt press selv dersom omikron viser seg å gi mildere sykdom for de fleste, nettopp fordi så mange kan bli smittet.

Også fra Sør-Afrika, der omikron ble oppdaget, ble det tidlig meldt om at de første syke der ikke i vesentlig grad hadde hoste eller feber. Doktor Angelique Coetzee, som driver et legekontor i Pretoria, oppdaget noen uvanlige tilfeller av koronasmittede og rapporterte om funnene til helsemyndighetene, og litt senere var omikronvarianten påvist. Hun fortalte i tidlige intervjuer om at pasientene hun møtte hadde milde symptomer.

De fire vanligste symptomene ved koronavirus generelt, og som ble meldt om før omikron kom, er ifølge WHO hoste, feber, slapphet og sår hals. Av disse var det altså kun slapphet pasientene til Coetzee meldte om, men dette var ut fra et veldig lite utvalg pasienter. Ifølge funnene i London er altså også sår hals også noe man ofte kan få ved omikron.

Holder seg i nese og hals?

Tidlige funn kan tyde på at omikron multipliserer seg 70 ganger raskere enn deltavarianten og det originale SARS-CoV-2-viruset i luftveiene, ifølge et laboratorieeksperiment ledet av forskere ved Universitetet i Hongkong, som offentliggjorde funnene i en pressemelding onsdag. Dette kan forklare hvorfor omikron smitter raskere enn tidligere varianter. Studien viser også at omikroninfeksjon i lungene er betydelig mindre vanlig enn ved det originale viruset, og at dette kan indikere at man blir mindre alvorlig syk av omikron enn tidligere varianter. Studien skal nå fagfellevurderes.

Hvis det stemmer at omikron fester seg i nese og hals og ikke går så mye ned i lungene er det gode nyheter, sier immunolog og professor Anne Spurkland.

– Studien peker på at omikron smitter veldig lett, men gir kanskje mindre alvorlig sykdom fordi den holder seg høyere i luftveiene som nese og hals, forklarer Spurkland ved Universitetet i Oslo til VG.

Trengte ikke pustehjelp

Funnene fra studien i Hongkong stemmer overens med det man foreløpig har sett i provinsen Gauteng i Sør-Afrika, der omikron først ble oppdaget og nå er dominerende.

En rapport om innlagte pasienter med covid-19 på et sykehus i Gauteng, som Dagsavisen omtalte nylig, viste følgende:

Et flertall av pasientene med covid-19 trenger ikke pustehjelp, i motsetning til under tidligere smittebølger.

Få utviklet lungebetennelse.

De fleste pasientene med covid-19 ble ikke innlagt på grunn av dette, men på grunn av annen sykdom – de fikk påvist korona gjennom rutinetesting.

Koronapasienter ligger mye kortere på sykehus enn tidligere.

Det var stort sett bare uvaksinerte som hadde covid-relatert lungebetennelse.

Forskerne bak rapporten har understreket at det er for tidlig å konkludere, men i Sør-Afrika har man også sett at selv om smittetallene går til værs, har ikke dødstallene økt, som ved tidligere like høye smittetopper.

Men eksperter og myndigheter advarer likevel om at når smitten spres voldsomt og treffer et enormt antall mennesker, vil også flere kunne få alvorlig sykdom, også dersom det skulle vise seg at varianten gir mildere sykdom enn tidligere varianter. Det vil belaste helsevesenet og samfunnet generelt, noe som er grunnen til at mange land nå innfører sterke tiltak.

I forbindelse med de nye tiltakene som kom i Norge denne uka, skrev Folkehelseinstituttet i en ny risikovurdering at selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten, skrev FHI.

