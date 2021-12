Pfizer: Koronapille beskytter mot alvorlig sykdom – også mot omikron

– Vi er trygge på at dersom den godkjennes, vil denne potensielle behandlingen kunne bli et svært viktig verktøy i bekjempelsen av pandemien, sier Pfizer-sjef Albert Bourla, ifølge New York Times.

2.246 uvaksinerte i risikogruppen har deltatt i studien. 0,7 prosent av de som fikk pillen, ble innlagt i løpet av 28 dager. Til sammenligning ble 6,5 prosent som deltakerne fikk en placebo-pille, enten innlagt på sykehus eller det endte med dødsfall.

Dersom man tar pillen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer. Selskapet sier også at risikoen blir redusert med 88 prosent dersom den tas innen fem dager.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere vært svært positive til utviklingen av koronapiller, og de har anbefalt at Norge kjøper inn dersom det blir godkjent. Både Pfizer og selskapet Merck har utviklet koronapiller, som kan bli godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter i nærmeste fremtid.

Mercks koronapille er et antiviralt legemiddel som går under navnet Lagevrio og inneholder stoffet molnupiravir. Pillen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

