Hasjrøyking blir lovlig på Malta

Forslaget om legalisering ble som ventet vedtatt av øystatens nasjonalforsamling. Innbyggerne får nå lov til å oppbevare opp mot sju gram cannabis, samt å dyrke opptil fire planter hjemme til eget bruk.

– Vi legaliserer for å løse et problem og tar reduserende grep slik at ikke folk må ty til det svarte markedet for å kjøpe cannabis, sier statsminister Robert Abela.

Han legger til at myndighetene fremdeles vil slå hardt ned på de som selger cannabis.

– Vi fraråder folk fra å røyker cannabis, samtidig som vi ikke behandler de som ønsker å gjøre det, som kriminelle. Narkotikasmugling vil forbli ulovlig, advarer Abela.

Bruk av cannabis har lenge blitt tolerert i Nederland, og i Spania er situasjonen den samme. Personlig bruk er avkriminalisert i Tsjekkia og Portugal.

Malta er imidlertid det første EU-landet som har legalisert stoffet. Lovendringen ventes å tre i kraft i løpet av kort tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen