Broren frykter at Assange ikke vil overleve i USA

En britisk ankedomstol har kommet fram til at Assange kan utleveres til USA. Der venter en omfattende tiltale etter at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter, som førte til sterk kritikk av USAs krigføring i Afghanistan og Irak.

Assange har allerede hatt et drypp under fengselsoppholdet i Storbritannia. Presset på grunn av rettsprosessen i USA, isolasjon i et amerikansk fengsel og usikkerhet om hvordan helsen hans vil bli fulgt opp der, uroer familien.

– Jeg er veldig bekymret. Vi lever i frykt for at han ikke vil klare å komme seg gjennom dette, eller at han vil dø i prosessen, sier Assanges bror, Gabriel Shipton.

[ Domstol: Julian Assange kan utleveres til USA ]

Assange har sittet fengslet i høysikkerhetsfengslet Belmarsh utenfor London siden april 2019. Før det hadde han søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London i sju år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen