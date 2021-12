Trump-intervju har slått ned som en bombe

I ISRAEL (Dagsavisen): I et oppsiktsvekkende intervju forteller Donald Trump at han som president raskt konkluderte at Israels statsminister Benjamin Netanyahu overhodet ikke ønsket noen fredsavtale med palestinerne.

Gjennom de overlappende årene de styrte i USA og Israel ble forholdet mellom Trump og Netanyahu oftest beskrevet som usedvanlig nært. Men slik var det ikke, skal en tro på Trump selv, som sier han ble skuffet av den israelske lederen.

– Bibi ønsket ikke en avtale, sa Trump om freden med palestinerne, og brukte kallenavnet til den israelske statsministeren.

– Selv sist, da vi la fram kartene som del av administrasjonens fredsplan, var Netanyahus reaksjon, «å, dette er bra, bra», alt var alltid bra, men han var aldri … han ville ikke inngå noen avtale, sa Trump i et usedvanlig intervju om sitt forhold til israelske og palestinske ledere.

Var hans sterke kort

Det var den israelske journalisten Barak Ravid som intervjuet Trump i april på hans eiendom Mar-a-Lago i Florida. Innholdet ble først offentliggjort i helgen av den amerikanske nyhetsnettsiden Axios og den israelske fjernsynskanalen 12, i forbindelse med en ny bok som journalisten skal gi ut.

Lydopptakene fra intervjuet har slått ned som en bombe i det israelske politiske landskapet. Og det store spørsmålet er om Trumps uttalelser nå for alvor vil svekke Netanyahus muligheter til å komme tilbake som Israels leder.

Koalisjonen til statsminister Naftali Bennett, som inkluderer partier fra ytterste venstre og ytterste høyre, er fortsatt kronisk ustabil, og i bakgrunnen venter Netanyahu på at regjeringen skal falle. Og et av hans sterke kort i den israelske opinionen har hele tiden vært hans forhold til landets viktigste allierte, USA og da spesielt Trump.

Sam Lehman-Wilzig, en israelsk ekspert på politisk kommunikasjon, tror avsløringen av Trumps arge uttalelser vil kunne få konsekvenser for Netanyahus politiske framtid.

– Hvis Trump igjen blir republikanernes presidentkandidat, kan dette bli et problem for ham. Men Netanyahu har også langt større problemer hjemme nå, sier professor Sam Lehman-Wilzig, og sikter blant annet til at den tidligere statsministeren sitter på tiltalebenken anklaget for alvorlige korrupsjonsforbrytelser.

Latterliggjorde Biden

Fra før av er imidlertid Netanyahus forhold til dagens president Joe Biden allerede svertet, etter at israeleren nylig latterliggjorde amerikaneren i en video der han på en nedlatende måte latet som han sovnet under et intervju, basert på Trumps mobbing av «sleepy Joe». Plutselig framstår ikke Netanyahu lenger som garantisten for et godt forhold til Israels viktige allierte land.

Det som skal ha gjort Trump så sint på Netanyahu var, ifølge den tidligere amerikanske presidenten, hans manglende lojalitet. Etter valget i november i fjor gratulerte Netanyahu Biden altfor tidlig, ifølge Trump.

– Han var veldig tidlig ute. Tidligere enn de fleste. Jeg har ikke snakket med ham siden. Fuck him, sa Trump i lydopptaket som er blitt spilt om og om igjen på israelske fjernsynskanaler.

Men Netanyahu var ikke tidlig ute. I motsetning til mange andre statsledere, ventet Netanyahu i hele 12 timer før han ytret noe om det amerikanske valget.

Men hvis forholdet mellom Trump og Netanyahu ikke var så nært som det alltid ble beskrevet, hvordan var det da i virkeligheten?

– Trump bryr seg kun om en person, og det er Trump, så det går bare an å snakke om et bekvemmelighetsforhold, sier Lehman-Wilzig, og forklarer: «Trump trodde han kunne vinne de jødiske stemmene i USA ved å støtte Netanyahu, men det gikk ikke. De aller fleste amerikanske jødene stemte på Biden. Netanyahu er veldig intelligent, og var nok hele tiden klar over Trumps problematiske personlighet. Men det var fordi han forsto dette at han greide å få ut av Trump det han fikk. Og enhver israelsk leder må jo ha et godt forhold til USAs president, sier Lehman-Wilzig til Dagsavisen.

Fikk amerikansk støtte

Under Trump flyttet USA sin ambassade til Jerusalem og anerkjente de okkuperte Golan-høydene som del av Israel. Men om man skal ta Trump på ordet, var møtet han hadde med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas langt bedre enn det med Netanyahu. Trump sier også at han både fikk seg en overraskelse når det gjaldt fredsintensjonene til den israelske regjeringen, og han konkluderte at Abbas trolig var langt mer rede til å inngå en fredsavtale.

– Jeg trodde at palestinerne var de umulige, og at israelerne ville gjøre alt for å få en fred og inngå en avtale. Men det ble klart for meg at dette ikke var riktig, sa Trump til den israelske journalisten.

Ifølge Trump ønsket Abbas «en avtale mye mer enn Netanyahu.

– Jeg hadde et flott møte med ham. Han var som en far, det var så hyggelig, det kunne ikke ha vært hyggeligere, sa Trump om den 86-år gamle palestinske lederen.

Abbas brøt imidlertid kontakten med Trump da det ble klart for ham at USA ville anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Under Trump la USA fram en begrenset fredsplan som ble forkastet av palestinerne, og som i stedet førte til at De forente arabiske emirater og Bahrain inngikk separate fredsavtaler med Israel.

