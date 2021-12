Fem års straffarbeid for å ha fornærmet islam

Ahmed Abdo Maher er en kjent intellektuell og forsker på Islam, men hans fritenking har aldri blitt akseptert i Egypts konservative sirkler. Fengselsstraffen 80-åringen fikk i november er endelig, og kan ikke ankes.

Boken som fikk de konservative til å se rødt heter «Hvordan imamenes rettslære har ført nasjonen på avveie». Ifølge Maher handler ikke boken engang om islam, kun om dem som hevder å tale i religionens navn.

– Ja, det er riktig at boken provoserer de rettslærde. Men det er på grunn av den bloddryppende ideologien de forfekter, som å drepe ikke-troende, drepe homoseksuelle, drepe de utro, drepe folk som forbanner profeten Mohammed, sa han i et intervju med BBC Arabic etter at dommen ble kjent.

Kontroversiell

Maher kunne ha bedt presidenten i landet om amnesti, men det nekter han. I stedet krever han å bli erklært uskyldig. Han har lenge vært kontroversiell i hjemlandet. Tidligere har han sagt at et av målene med islams militære erobringer i Midtøsten var å undertrykke kvinner. I 1994 ble selv Naguib Mahfouz, en egyptisk nobelprisvinner i litteratur, stukket ned av en islamist, men Maher lar seg ikke skremme.

– De står alltid klare hver gang noen tenker utenfor boksen. De ønsker kun én måte å tenke på, alt annet er kjetteri, sa han til BBC.

Forskeren er langt ifra den eneste de senere årene som er blitt dømt til fengselsstraff på grunn artikkel 98, paragraf 2 i den egyptiske straffeloven, bedre kjent som blasfemiparagrafen. Andre inkluderer den kjente egyptiske feministen Nawal el Saadawi, og kunstnere som Fatima Naoot og Inas al Degheidy.

Dommen mot Maher førte til reaksjoner fra andre intellektuelle. Forfatteren Youssef Zidan, som selv er blitt anklaget for «forakt for religionen», sa at han var «sjokkert» over dommen selv om han understreket at han ikke var enig i alle av Mahers ideer. I sosiale medier er dommen blitt kritisert som «avskyelig» og som et forsøk på å «kneble tankefriheten».

Men landets diktator, president Abdel Fattah al-Sisi, har for lengst gjort det klart hva han mener om tanker som Mahers. Presidenten sa i parlamentet i fjor at han ikke vil akseptere verken blasfemi eller kritikk av profeten Mohammad.

– Å fornærme profeten er å undergrave de høye verdiene som mange mennesker tror på. Å ikke tro er en privatsak. Men å såre følelsene til millioner av mennesker er ekstremisme, sa al-Sisi, som tok makten i et militærkupp i 2013.

Men professor John Chalcraft, en ekspert på Egypt ved det velrenommerte London School of Economics, kjøper ikke på noen måte at formålet bare er å beskytte religiøse menneskers følelser.

– Dette er ytterligere et eksempel på kriminalisering av tale, nok et eksempel på høyreorientert populisme som er på frammarsj i Egypt og andre steder i verden, sier Chalcraft til Dagsavisen.

[ Egypt til ny kamp mot fattigdommen ]

Begrenset ytringsfrihet

Mangelen på ytringsfrihet er et grunnleggende problem ikke bare i Egypt, men i store deler av Midtøsten. Ifølge en rapport som ble offentliggjort av Reportere uten grenser i april, er Midtøsten på den absolutte bunnen i spørsmål om pressefrihet, og dette igjen hindrer framveksten av et dynamisk sivilsamfunn.

Rettssaken mot professor Maher berører imidlertid et annet kjernespørsmål, og det er akademisk frihet. Finnes det temaer man rett og slett ikke får stille spørsmål ved i et land som Egypt?

– Ja, det er ingen tvil om at vår akademiske frihet har krympet inn de siste årene. Den er også preget av selvsensur, folk vet hva de ikke skal si, forteller professor AMR Adly, som underviser ved Det amerikanske universitetet i Kairo.

En annen analytiker, som ikke vil siteres ved navn, sier at en av grunnene til at liberalere som Maher må undertrykkes er at regimet ligger i krig med islamistene.

– I flere år nå har staten bekjempet islamistene, så da blir det viktig for dem å framstå som vokterne av islam. Og dermed blir de liberale ofre for regimets krig mot islamistene, forklarer kilden.

[ Ingen hører skrikene fra Egypts fengsler ]

Ser spirer til endring

Men AMR Adly mener det går langt dypere, og sammenligner kampen i Egypt mellom de religiøse overhodene og de liberale med striden i Europa i det 16-århundret mellom den katolske kirken og de nye vitenskapsmennene under renessansen.

– Dette er riktig å trekke linjer fra dagens Egypt til vitenskapsmenn som Galileo Galilei og Giordano Bruno på 15-hundretallet. Det er ikke farlig å studere for eksempel mobiltelefonteknologi eller ingeniøryrket, slikt blir sett på som «nøytralt». Men alt som har med samfunn eller politikk å gjøre blir undertrykket. Ikke glem at vi lever i en virkelighet nå der det ikke oppmuntres til debatt, sier AMR Adly til Dagsavisen.

En annen professor, statsviteren Amany Massoud, avviser AMR Adlys framstilling om at veien til vitenskapen går gjennom et oppgjør med religionen. Hun sier til Dagsavisen at Vesten og Østen – og da inkludert Egypt – har forskjellig forståelse av både religion og vitenskap, og at Østen ikke må omfavne vestlige ideer for å kunne se vitenskapelige framskritt.

– I Vesten tror man at det ikke finnes noen vitenskap utenom de vestlige paradigmene. Man greier ikke å forstå at andre kan ha andre tilnærminger, ettersom Vesten selv bestemmer hvem det er som har rett og ikke rett, forteller hun, og er klart lei av stereotypiske framstillinger der muslimer, ifølge henne, blir sett på som «villmenn som skal være imot vitenskap». Ifølge Massoud er islam selv en «naturens religion», og dermed blir det ikke noen motsetning mellom religion og forskning.

Professor AMR Adly, derimot, er overbevist om at den frie tanken ved universitetene – som Mahers – blir undertrykket for å sikre regimets grep om makten, men han sier likevel at han kan se noen spirer til forandring.

– Det er spesielt de unge som nå stiller nye spørsmål, og dette vil skape forandring. Blant de unge er religionen på retrett. Det vil ta tid, men en ser tegn her og der, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen