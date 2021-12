Unicef: Pandemien har fått fatale konsekvenser for barn

Av Nina Haabeth

Torsdag offentliggjorde Unicef en ny rapport, der konklusjonen er at covid-19-pandemien har ført til den verste krisen i Unicefs 75 år lange historie.

Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge sier utviklingen er dramatisk på svært mange områder.

– De grusomme tallene taler for seg selv, sier hun, og viser til den ferske rapporten:

* 100 millioner flere barn har havnet i fattigdom; en økning på 10 prosent siden 2019.

* Ni millioner flere barn står i fare for å dø av alvorlig underernæring innen utgangen av 2022. I dag er tallet 50 millioner.

* Rundt 10 millioner flere barn kan risikere å bli giftet bort innen dette tiåret er omme på grunn av pandemien.

* Antall barnearbeidere ligger an til å øke med 9 millioner innen utgangen av 2022, fra dagens 160 millioner.

* 23 millioner barn falt ut av ordinære vaksinasjonsprogrammer mot for eksempel polio og meslinger i 2020. Det er en økning på nesten 4 millioner fra 2019.

* Over 1,6 milliarder elever var uten fysisk undervisningen det første pandemiåret. Tusenvis har falt ut av skolen for godt.

Advarer på ny

Viken sier til NTB at Unicef i hele pandemiperioden har advart om konsekvensene for barn. Nå går organisasjonen igjen ut med en advarsel om at den nye mutasjonen omikron kan føre til at de negative konsekvensene forlenges og forsterkes.

I rapporten understrekes det at gapet mellom fattige og rike land har økt. Mens rike land greier å bygge seg opp igjen, sliter fattige land med gjeld og blir hengende etter i utviklingen.

Allerede før pandemien var en milliard barn i verden rammet av mangel på mat, vann- og sanitærtilbud, helsetjenester, skole og et sted å bo.

Viken mener at hvis man skal ta igjen det tapte må man begynne med barnas foreldre, lærere, helsearbeidere og andre som fortsatt mangler vaksiner.

– Det er barna som lider mest når voksne dør eller blir syke – og samfunnet stenges ned. Uten disse omsorgspersonene kan ikke barn og unge få tilbake livene sine, sier hun.

Afrika hardt rammet

Unicef peker på at Afrika er spesielt hardt rammet. Her har under 6 prosent fått vaksiner, og mange bare én dose. Mens de fleste rike land har fått langt flere doser enn de trenger og har en vaksinedekning på rundt 70 prosent.

– Det er et paradoks at vi nå har satt like mange vaksinedoser som det finnes mennesker i verden (7,7 milliarder). Men bare 5 prosent av disse dosene har havnet i lavinntektsland. Vi blir ikke kvitt pandemien før alle har fått vaksinen. Den nye mutasjonen omikron viser at det haster, sier Viken i pressemeldingen.

Unicef gjentar derfor sin oppfordring til lederne av rike land om å gi av sitt overskuddslager til de som ennå ikke har fått vaksiner, og å dele lisenser, patenter og utstyr.

– Dette er viktigere enn noen gang. Og verdenslederne må sette handling bak fine løfter om donasjoner gitt i G7 og G20-møtene tidligere i år, sier Viken.

Vaksineskepsis?

På spørsmål fra NTB om det ikke også er omfattende vaksineskepsis og mangel på distribusjon i mange afrikanske land, svarer Viken at bildet er sammensatt.

– Afrikanske land har opplevd å få mange vaksiner som er i ferd med å gå ut på dato. Dermed rekker de ikke å få dem ut før de er blitt for gamle. Afrikanske land ber nå derfor om større forutsigbarhet om vaksineleveranser, sier hun.

Viken sier at det er riktig at det er utstrakt vaksineskepsis og motstand.

– Unicef har derfor hatt det som en del av sin jobb å gå ut mot desinformasjon om vaksiner og å overtale folk til å ta vaksiner. Men det er faktisk også slik at det er flere som ønsker å ta vaksiner, enn det er motstandere – og det er langt fra nok vaksiner til å gi til alle dem som ønsker å bli vaksinert, understreker hun.

Må investere

I rapporten ber Unicef verdens regjeringer om å investere i bærekraftige tiltak for barn fremover – ikke kutte. Rapporten advarer samtidig mot krig og konflikt i verden som truer barns liv, helse og rettigheter, og mot klimakrisen som setter 1 milliard barn i ekstrem fare.

Unicef-direktør Henrietta Fore mener verden står ved et veiskille.

– Uten handling nå risikerer vi å få en tapt generasjon med barn og unge. Med covid-19 er svært mye satt tilbake. Det er et felles ansvar å handle nå for å bygge enda bedre tilbud for barn, mener Fore.

