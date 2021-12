Innfører forbud mot røyking

– Dette er en historisk dag for folkehelsa vår, sa New Zealands helseminister, Dr Ayesha Verrall, idet landets regjering presenterte en lov som gjør det ulovlig for alle som i dag er fjorten år eller yngre, å kjøpe tobakk.

Poenget med loven er at man år for år må være eldre og eldre for å ha lov til å kjøpe og bruke tobakk i New Zealand. Målet er et røykfritt land innen 2025.

– Vi vil være sikre på at unge folk aldri begynner å røyke. Derfor gjør vi det ulovlig å selge eller formidle røyketobakk til nye grupper ungdom. De som er fjorten idet loven trer i kraft, vil aldri kunne kjøpe tobakk lovlig, sier helseminister Verrall videre, sitert blant annet i The Guardian.

Dette blir forbudt for unge mennesker. Men denne mannen i Auckland i New Zealand, har fortsatt lov å ta seg en blås også etter landets nye anti-røykelov trer i kraft. (David Rowland/AP)

Samtidig som ungdomsforbudet, innfører politikerne på New Zealand andre tiltak som skal gjøre røyking mindre attraktivt. Sigaretter får nå inneholde stadig mindre av det avhengighetsskapende stoffet nikotin. Færre butikker får selge sigaretter, og det blir flere penger til tiltak som hjelper folk å slutte å røyke. Såkalt vaping, altså e-sigaretter, vil ikke rammes av forbudet.

I dag røyker rundt 11,6 prosent av befolkningen på New Zealand, mot 18 prosent for ti år siden. Men blant urinnvånergrupper som maorier og pasifikaer, er tallene høyere, med henholdsvis 29 prosent for maorier og 19 for pasifikaer.

– For newzealendere av europeisk herkomst, er røykingen på kraftig nedgang allerede, og vil snart nå tall under fem prosent. Men om ingenting endrer seg, kommer maoriene til å henge etter. Det er det denne politikken fokuserer særlig på, sier Verrall.

Loven er ikke endelig vedtatt, men siden det newzealandske arbeiderpartiet Labour har flertall i parlamentet, bør det gå smertefritt å få loven igjennom innen 2022, med aldersgrenser fra og med 2023.

Motstandere av loven er særlig opptatt av at dette gjør det mer attraktivt å smugle tobakk inn i landet, samt at folk som er fattige fra før, vil bruke mer penger på tobakk, siden sigarettene blir så nikotinsvake at folk trenger flere for å dekke behovet sitt.

