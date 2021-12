Vaksiner og omikron: – Bedre enn jeg ventet

Forskere og vaksineprodusenter jobber nå intenst med å finne ut av hvordan koronavaksinene virker i møte med omikronvarianten, som antas å være langt mer smittsom enn tidligere varianter. Nå har de første funnene kommet.

Men hva vet vi om omikron og vaksinen? Dette sier de første rapportene, og dette må gjøres for å skaffe best mulig beskyttelse mot omikron:

Hvor godt virker vaksinene mot omikron?

Det antas at de virker dårligere mot omikron enn mot tidligere varianter, og det bekreftes av de første funnene. Laboratorietester fra Sør-Afrika av den nye varianten viser at Pfizers vaksine kan være 41 ganger mindre effektiv enn mot det originale viruset. Men omikron ser likevel ikke ut til å unnslippe antistoffene fullstendig, og det er godt nytt, påpeker professor Alex Sigal, virolog ved Africa Health Research Institute, som ledet forskningen.

Studien viste at personer som var vaksinert eller hadde gått gjennom naturlig infeksjon hadde betydelig mer motstandsdyktige antigener enn uvaksinerte som ikke har gjennomgått sykdomsforløpet.

– Dette er bedre enn jeg ventet, tvitret Sigal om funnene rundt omikron.

Funnene tyder på at oppfriskningsdose (tredje dose) med vaksine kan være til stor hjelp mot omikron. Daniel Altmann, professor i immunologi ved Imperial College London, sier disse første resultatene gir en tydelig beskjed:

– De som er uvaksinerte, eller selv de som har fått dobbel dose, er trolig svært mottakelige for smitte. Men de som har møtt dette tre ganger, enten gjennom boostervaksine eller infeksjon pluss to doser, ser generelt ut til å være på trygg grunn, selv med denne reduksjonen på 41 ganger. Så det er et enda sterkere argument for å få boostervaksinene så bredt og raskt ut som mulig, sier Altmann ifølge The Guardian.

Studien er ikke fagfellevurdert, og det understrekes at det trengs langt mer data.

Også vaksineprodusenten Pfizer/Biontech sier i en uttalelse onsdag 8. desember at deres koronavaksine gir god beskyttelse mot omikronviruset etter en tredje dose. Produsenten har gjort laboratorieforsøk som viser studiene at en tredje vaksinedose gir samme beskyttelse mot omikron som to doser ga mot tidligere virusvarianter. Tre doser nøytraliserer omikronvarianten, mens to doser gir betydelig mindre nøytralisering.

Vil vaksinene beskytte mot alvorlig sykdom ved omikron?

Selv om beskyttelsen er dårligere i møte med omikron enn med tidligere varianter, kan to doser likevel gi beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Det er viktig å si at de fleste virologer er enige om at de nåværende vaksinene fortsatt vil beskytte mot alvorlig sykdom og død i møte med omikronsmitte. Det er derfor viktig at alle vaksinerer seg, sier professor Willem Hanekom, direktør ved Africa Health Research Institute, der den sørafrikanske studien ble foretatt.

Også Pfizer/BioNTech mener vaksinen vil gi en beskyttelse mot alvorlig sykdom ved to doser, men understreker:

– Selv om to doser fortsatt kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom av omikronvarianten, er det klart fra disse studiene at en tredje dose forbedrer beskyttelsen, sier Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Å sikre at så mange som mulig får først to doser og så en oppfriskningsdose er den beste måten å hindre spredningen av covid-19, sier han.

I Norge har regjeringen besluttet at alle over 18 år skal tilbys en oppfriskningsdose. I første omgang blir personer over 65 år prioritert, deretter 45 til 64. Så langt har 62 prosent av alle som er 65 år og eldre, nesten to av tre, fått en oppfriskningsdose, skriver FHI i sin siste ukerapport.

Det er sannsynlig at omikronvarianten vil bli dominerende variant i Norge senest i januar, ifølge FHI.

– Konsekvensene er middels til store. Konsekvensene kan motvirkes gjennom oppfriskningsdoser av dagens vaksiner. Dette vil gi en god immunrespons som sannsynligvis vil virke også mot omikronvarianten, skriver Folkehelseinstituttet i en risikovurdering av pandemien og omikronviruset som kom 7. desember.

Vil man trenge en ny vaksine mot omikron?

Det er ikke avklart ennå. Vaksineprodusentene har begynt å jobbe med å justere vaksinene slik at de bedre kan beskytte mot omikron. Pfizer begynte 25. november med dette, og regner med å ha en justert vaksine klar innen mars, dersom det viser seg å være nødvendig å ta den i bruk.

Også produsenten Moderna jobber med en justert vaksine mot omikron.

Dersom det er behov for å endre de eksisterende vaksinene for å tilpasse de omikron-varianten, kan justerte vaksiner bli godkjent for bruk i EU om tre til fire måneder, ifølge det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Folkehelseinstituttet skriver dette i sin rapport fra 7. desember:

– Man kan tenke seg at vi etter hvert kan tilby en justert vaksine tilpasset den aktuelle varianten, men det er ikke sikkert at dette gir bedre immunrespons enn en gjenoppfriskningsdose. Slike justerte vaksiner er allerede under utprøving, men blir neppe tilgjengelige før sommeren.

Omikron

Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.

Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november.

Varianten har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten. (NTB)

