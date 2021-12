Pfizer: Oppfriskningsdose gir god beskyttelse mot omikronsmitte

Det er ifølge en uttalelse fra selskapene laboratoriestudier som bekrefter dette.

Ifølge Pfizers og Biontechs undersøkelser er den smittehindrende effektiviteten av to doser av vaksinen 25 ganger lavere mot omikron enn mot delta, som følge av mutasjonene i piggproteinene. Men de ser også at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er tilnærmet lik som tidligere.

– Selv om to doser fortsatt kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom av omikronvarianten, er det klart fra disse studiene at en tredje dose forbedrer beskyttelsen, sier Pfizer-sjef Albert Bourla.

Økt beskyttelse

En tredje dose vil øke smittebeskyttelsen betraktelig. Ifølge selskapene er den 25 ganger høyere med tre doser enn den er med to. Det gjør at man er tilnærmet like godt sikret mot omikronsmitte etter tre doser, som man er mot deltasmitte etter to doser.

Den tredje dosen forsterker også beskyttelsen mot alvorlig sykdom som følge av koronasmitte.

– Å sikre at så mange som mulig får først to doser og så en oppfriskningsdose, er den beste måten å hindre spredningen av covid-19, sier Bourla.

Ny vaksine

Forskningen er fortsatt på et tidlig stadium, men vaksineprodusentene opplyser at de fortsetter å samle data og overvåker smittesituasjonen i verden.

Selskapene opplyser også at de vil kunne ha en oppdatert vaksine mot omikronviruset klar i mars.

Pfizer og Biontech har også tidligere utviklet og testet vaksiner tilpasset andre koronavarianter (alfa, beta, delta og alfa/delta miks) med gode resultater. De vaksinene ble aldri tatt i bruk.

Utvikling og eventuell produksjon av en omikronspesifikk vaksine vil uansett ikke endre produksjonskapasiteten på fire milliarder doser i 2022, ifølge selskapene.

