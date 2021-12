Disse er innlagt i Sør-Afrika

Mens omikron-varianten dukker opp stadig flere steder i verden, og nå også er påvist i Norge, venter man på mer data for å fastslå om varianten gir mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter, og om hvor godt vaksinene virker. Enn så lenge kommer rapportene fra området i Sør-Afrika der omikron først ble oppdaget.

– Markert skifte

Dette har man foreløpig sett i Sør-Afrika:

87 prosent av pasientene som har blitt lagt inn på sykehus de siste 14 dagene med covid-19 i området Tshwane er uvaksinerte, opplyste doktor Wassila Jassat fra Sør-Afrikas nasjonale institutt for smittsomme sykdommer (NICD) denne uka. 455 pasienter er lagt inn de siste to ukene i Tshwane, storbyområdet der byen Pretoria ligger.

– Det store flertallet av pasientene er uvaksinerte, og en liten andel er delvaksinerte eller fullvaksinerte, sa Jassat, ifølge sørafrikanske News24.

Rudo Mathivha, leder for intensivavdelingen ved Chris Hani Baragwanath, det største sykehuset i Soweto, rapporterer om en lignende situasjon:

– Vi ser et markert skifte i den demografiske profilen på pasienter med covid-19. Unge mennesker fra 20-årene og opp til slutten av 30-årene kommer inn med moderat til alvorlig sykdom, noen trenger intensivbehandling. Rundt 65 prosent er ikke vaksinert, og de fleste av de øvrige er kun delvis vaksinert, sa Mathivha i helgen. Soweto er et byområde utenfor Johannesburg.

Sør-Afrika har opplevd et rush av personer som nå vil bli vaksinert, ble det meldt onsdag. Landet satte 175.395 vaksinedoser det siste døgnet – 41 prosent flere enn samme periode rett før omikron-varianten ble meldt om i forrige uke, melder sørafrikanske Businesstech.

I motsetning til mange andre afrikanske land har Sør-Afrika god tilgang på vaksiner nå, ifølge president Cyril Ramaphosa. Likevel har blant annet vaksineskepsis, og praktiske utfordringer i enkelte områder, hindret bred vaksinering.

De unge er uvaksinerte

Eksperter advarer imidlertid mot å trekke for raske konklusjoner av de foreløpige rapporteringene. Flertallet av sørafrikanerne er ikke vaksinert: 24 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert, og i tillegg til disse er om lag 5 prosent delvaksinert, ifølge statistikken. Det er stor forskjell på aldersgruppene; langt flere av de eldste har tatt vaksinen. Blant dem over 60 år har 64 prosent fått minst en dose, mens kun 26 prosent i aldersgruppen mellom 18 og 34 har fått minst en dose.

Doktor Müge Çevik, kliniker på infeksjonssykdommer ved Universitetet i St. Andrews, påpeker dette:

– Alle uttalelsene om alvorlighetsgraden av omikron – enten i retning av at den er mer alvorlig eller mildere – er upålitelige på dette tidspunktet fordi de er basert på anekdoter og veldig lite data, sier Çevik til The Guardian.

Professor Salim Abdool Karim, en epidemiolog og ekspert på infeksjonssykdommer som har gitt råd til den sørafrikanske regjeringen under pandemien, sier de fleste som er blitt syke med omikron så langt er unge mennesker, og påpeker at få av de unge i Sør-Afrika er vaksinert.

Men også han påpeker at man så langt kun har anekdotisk informasjon.

– Vi har rett og slett ikke grundige, pålitelige data om det kliniske bildet – men vi har ikke sett noen «røde flagg» så langt. Men vi kan ikke være tilbakelente, vi må overvåke situasjonen, sa Karim nylig.

Uro for eldre og sårbare

Det er i provinsen Gauteng, der storbyområdene Johannesburg og Pretoria/Tshwane ligger, at omikron-varianten har spredd seg. Antall sykehusinnleggelser har økt de siste par ukene i provinsen, men fra et lavt utgangspunkt; fra 136 innleggelser i uke 45 til 279 i uke 46, til 647 i uke 47, som var siste uke i november, ifølge statistikken fra Sør-Afrikas nasjonale institutt for smittsomme sykdommer (NICD).

Dette er fortsatt kun en tredel av tallene for Gauteng i uke 32 i august. Men man vet ikke hvordan det vil utvikle seg – for eksempel hva som vil skje dersom mange eldre og sårbare blir smittet.

Dette er man også bekymret for i andre land, også når det gjelder sårbare vaksinerte. Land i Europa har en langt eldre befolkning enn Sør-Afrika. I Sør-Afrika er bare 6 prosent av befolkningen over 65 år, ifølge tall fra Verdensbanken.

I Norge er andelen 18 prosent, i Italia enda høyere: 23 prosent – og i Japan hele 28 prosent, ifølge den samme statistikken.

Svar om to uker?

Forskere jobber nå på spreng med å finne ut hvor godt de eksisterende vaksinene virker mot omikron-varianten. De første resultatene av laboratorietester vil trolig ta minst to uker å vente på, skriver The New York Times.

Den tyske vaksineprodusenten Biontech sier at deres koronavaksine, som er utviklet i samarbeid med Pfizer, trolig også virker mot omikronvarianten.

– Vi anser det som trolig at vaksinen gir betydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom forårsaket av omikron, sa administrerende direktør i Biontech, Ugur Sahin, tirsdag.

Sahin tror imidlertid at laboratorietester kommer til å vise en noe mindre beskyttelse mot mild eller moderat sykdom forårsaket av omikron, men at hvor mye mindre beskyttelsen er, er vanskelig å fastslå.

– I mine øyne er det ingen grunn til å være spesielt bekymret. Det eneste som bekymrer meg for øyeblikket er at det er mange som ikke er vaksinert i det hele tatt, sier han, ifølge NTB.

Stéphane Bancel, sjefen for vaksineprodusenten Moderna, sa for få dager siden at det ser ut som effekten av vaksinene vil være mindre mot omikronvarianten.

– Grunnleggende beskyttelse

I Sør-Afrika er det vaksinene fra Johnson og Johnson og Pfizer som blir benyttet. I Norge brukes Pfizer og Moderna.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo sier befolkningen i Norge er i ferd med å bygge opp en grunnleggende beskyttelse mot dette koronaviruset, gjennom vaksinering eller eksponering for viruset.

– Denne beskyttelsen vil være gyldig også mot nye varianter. Effekten av vaksinene har uansett gjort vår situasjon i Norge helt annerledes nå enn i begynnelsen av pandemien, sa Grødeland til Dagsavisen nylig.

Hun sier at flere av endringene i viruset i den nye varianten har man også sett på andre kjente varianter av viruset, men man vet ikke hvordan sammensetningen av disse virker.

– Vaksinerte vil trolig ha en grad av antistoffer etter vaksinen som vil gjenkjenne viruset og hindre det i å trenge inn i cellene, men vi vet ikke i hvor stor grad. Men hvis ikke antistoffene gjenkjenner viruset, vil T-cellene likevel ligge som et beskyttende lag hos oss som har fått mRNA-vaksiner. Det vil ikke hindre viruset å trenge seg inn, men hindre utvikling av alvorlig sykdom, sier Grødeland.

Både Pfizers og Modernas vaksiner er mRNA-vaksiner.

---

Dette er den nye koronavarianten omikron

Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.

Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november. Første bekreftede tilfelle i Europa stammer fra 19. november.

De første to tilfellene i Norge ble registrert onsdag 1. desember i Øygarden kommune.

Har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom.

Virusvarianten har flere endringer på steder som er kjent for å gi høyere motstand mot nøytraliserende antistoffer, påpeker FHI. Det er ventet flere svar om dette utover i desember.

I tillegg til Sør-Afrika er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og Europa – blant dem Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Norge og mange andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika. (NTB)

Kilder: WHO, AFP, regjeringen

---