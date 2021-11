TV-profil sammenligner smitteverntopp med nazi-lege

Det var under mandagens sending av Fox News Primetime at en av kanalens profiler, Lara Logan, kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen om Anthony Fauci:

«Det folk sier til meg, er at han ikke representerer vitenskap. Han representerer Josef Mengele, nazi-legen som utførte eksperimenter på jøder under andre verdenskrig, og i konsentrasjonsleirene (...) på grunn av responsen på Covid, hva det har gjort med land overalt, hva det har gjort med borgerrettigheter, selvmordsraten, fattigdommen – det har utslettet økonomier».

Lei av smitteverntiltak

Logan la til: «Nivået av lidelse som er skapt på grunn av denne sykdommen, kommer nå virkelig til syne, det vil si sannheten, og folk ser at det ikke går an å rettferdiggjøre det som blir gjort».

Fox host Lara Logan says that people tell her that Dr. Fauci doesn't represent science, but represents Josef Mengele, the Nazi doctor known as the "Angel of Death" for performing medical experiments at Auschwitz: "I am talking about people all across the world are saying this" pic.twitter.com/fF2DAWfG7d — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 30, 2021

NTB skrev i oktober at mange amerikanere tydelig gir uttrykk for at de er mektig lei av smitteverntiltak – og at mange tar fortsatt ikke pandemien på alvor. Og USAs smitteverntopp, Anthony Fauci, har vært målskive for gjentatt kritikk fra republikanere i Kongressen og konservative TV-profiler – helt fra starten av pandemien, skriver The Hill.

Den republikanske senatoren Ted Cruz har blant annet sagt at «Fauci er en ikke-valgt teknokrat som har forvrengt vitenskap og fakta for å utøve autoritær kontroll over millioner av amerikanere». Fauci har i et tidligere intervju med CBS uttalt at det er langt farligere at de angriper vitenskapen enn at de angriper ham personlig.

[ En rettssak har gjort den amerikanske kløften enda videre og dypere ]

Sterke reaksjoner

Med Logans uttalelser kan det se ut til at skytset mot Fauci er tatt til et nytt nivå. Josef Mengele drev grusomme, fornedrende og smertefulle eksperiment på fanger i Auschwitz. Blant fangene var Mengele kjent under tilnavnet «dødsengelen», skriver snl.no. Lara Logans uttalelser har derfor, ikke overraskende, vakt kraftige reaksjoner.

Jødiske organisasjoner var raskt ute med fordømmelse. I et innlegg på Twitter skriver Auschwitz-museet at «det er skammelig å utnytte Auschwitz-ofrene i en debatt om vaksiner, pandemi og mennesker som kjemper for å redde liv».

Jonathan Greenblatt, lederen av Anti-Defamation League, uttaler at det overhodet ikke går an å sammenligne munnbindkrav, vaksinekrav og andre koronabegrensende tiltak med det som skjedde med jøder under Holocaust, skriver CNN.

American Jewish Committee beskriver Logans uttalelser som skamfulle, og krever en beklagelse: «Josef Mengele fikk kallenavnet sitt ved å utføre dødelige og inhumane medisinske eksperimenter på fangene under Holocaust, inkludert barn (...) Det går ikke an å sammenligne det helvetet disse ofrene gikk gjennom med folkehelsetiltak».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen