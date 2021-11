WHO: Omikron utgjør svært høy global risiko

WHO ber sine 194 medlemsland om å akselerere vaksineringen av prioriterte grupper og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester, skriver Reuters.

I tillegg ber organisasjonen om mer forskning for å forstå Omikron-variantens potensial til å smitte ferdigvaksinerte personer og de som allerede har hatt covid-19. De venter at mer data kommer i løpet av de neste ukene.

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, og ble kunngjort som en ny variant torsdag, men har allerede rukket å spre seg til en rekke land over hele verden. De første tilfellene i Europa ble påvist i Belgia fredag ettermiddag.

– Omikron har et antall spike-mutasjoner som er uten sidestykke, hvorav noen er svært bekymringsfulle med tanke på deres potensielle innvirkning på pandemiens utvikling, skriver WHO.