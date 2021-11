Frykter at smitten har nådd storsamfunnet

ISRAEL (Dagsavisen): Israel er ett av landene som har reagert hardest på den nye omikronvarianten av koronaviruset - grensene er nå stengt fullstendig for utlendinger og kun israelere har rett til å komme inn i landet. Samtidig er det tegn til at den nye virusvarianten allerede kan ha nådd ut i den generelle befolkningen.

– Tiden har kommet for å handle raskt, tidlig og hardt, tvitret Israels statsminister Naftali Bennett. Da hadde han allerede beskrevet den nye situasjonen som en «nødsituasjon».

Myndighetene har hittil avdekket sju mennesker som kan være syke med det nye viruset. Mens fire av dem hadde landet på Ben Gurion flyplassen utenfor Tel Aviv, er de tre andre lokale som ikke hadde vært i utlandet, noe som skaper bekymring for at spredningen er i gang. To er bekreftet syke med viruset. Dette, igjen, har ført til at blant annet Sveits forbyr israelere innreise.

Etterretningen involvert

De rundt 800 som myndighetene nå forsøker å oppspore ankom Israel fra sørlige Afrika før Israel stengte flyplassen for fly fra regionen. Frykten er at noen av dem kan være smittet. Den israelske regjeringen har også gitt landets Shin Beth etterretningstjeneste lov til å ta i bruk et kontroversielt mobil-basert overvåkningsverktøy som skal la myndighetene kunne følge folk som er blitt bedt om å holde seg isolert.

Uansett bygger det nå opp til et storoppgjør i Israel mellom Pfizers-vaksine og denne nye varianten av koronaviruset. Over fire millioner av Israels ni millioner innbyggere er allerede vaksinerte med tre doser av Pfizers medisinske dråper. Samtidig har en nå også begynt en massiv vaksinering av barn i aldersgruppen fem til elleve år.

Så det store spørsmålet mange ikke bare i Israel, men også i verden venter på er hvorvidt omikron-mutasjonen vil greie å trenge gjennom vaksinens beskyttende lag.

Vurderer fjerde dose med vaksine

Den første som ble diagnostisert med det nye viruset i Israel skal ha vært fullvaksinert. Israel forbereder seg nå på at en fjerde runde av vaksinering av landets voksne befolkning vil bli nødvendig.

– Det er ikke urimelig å tro at vi vil trenge en fjerde vaksine, sa helseminister Nitzan Horowitz til Israels Kanal 12 i forrige uke.

Helsedepartementet er blitt bedt om å sørge for at landet vil ha nok vaksiner hvis eller når beslutningen om en fjerde vaksine vil bli tatt.

Ido Attiya, en israelsk covid-19 forsker, er ikke i mot en fjerde vaksinerunde, men understreker at de trenger mer kunnskap.

– Vi beveger oss i ukjent terreng nå. Vi har ganske enkelt ikke nok informasjon, og antakelser om dette nye viruset forblir akkurat det, antakelser. Nå må vi først også få mer informasjon om den tredje vaksinerunden, selv om det allerede er klart at den runden styrket antistoffene betraktelig, sier han til Dagsavisen.

Kalkulert risiko

I høst tok Israel en kalkulert risiko i det landet startet en massevaksinering av alle voksne med en tredje dose Pfizer-vaksine selv før FDA, den amerikanske helsemyndigheten, hadde gitt grønt lys for bruken. Men resultatet ble at Israel hittil har vært skånet for den store korona-bølgen som nå skyller over Europa.

I helgen forsøkte en sørafrikansk forsker, som er med på å utforme sitt lands korona-strategi, å berolige israelerne med at den nye mutasjonen som er blitt oppdaget i hans hjemland, trolig ikke er så farlig som mange tror.

– Jeg tror vi kan være ganske sikre på at vaksinen vil forhindre alvorlig sykdom. Men hvor effektiv den vil være mot mildere sykdommer, det er noe vi fortsatt må finne ut av, sa virologen Barry Schoub til israelsk fjernsyn.

Sigal Shafran Tikva, en israelsk folkehelseekspert, er forsiktig optimistisk rundt bruken av en fjerde vaksinedose.

– Ingen vet noe sikkert ennå, men foreløpig ser det ikke ut til at det vil være farlig. Se på influensavaksiner, det er noe som blir gitt hvert år, sier hun til Dagsavisen.

Covid-forsker Ido Attiya understreker et annet poeng som flere har framhevet:

– Det denne nye virusvarianten forteller oss er at vi aldri vil bli ferdige med denne sykdommen hvis ikke også fattige land får vaksinen, sier han.

Er det noe hver enkelt av oss kan gjøre nå som ikke allerede er blitt prøvd de siste to årene?

– Nei, men jeg tror vi må gå tilbake til «basics». Folk er lei av å bruke munnbind og disiplinen er blitt dårlig. Men hvis vi alle går tilbake til å bruke munnbind på skikkelig vis igjen, kan mye bli stoppet, sier han.

Den nye koronavarianten omikron

Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.

Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november.

Har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Ifølge Sør-Afrikas National Institute for Communicable Diseases (NICD) er det foreløpig ikke rapportert om noen uvanlige symptomer blant personer smittet av den nye varianten. Flere smittede er symptomfrie.

Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom.

Virusvarianten har flere endringer på steder som er kjent for å gi høyere motstand mot nøytraliserende antistoffer, påpeker FHI. Det er ventet flere svar om dette utover i desember.

I tillegg til Sør-Afrika er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og Europa – blant dem Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Norge og mange andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika. (NTB)

Kilder: WHO, AFP, regjeringen

