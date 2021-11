Virusvariant fører til stengte grenser verden over

Koronavarianten er ikke påvist i Norge foreløpig, men Folkehelseinstituttet sier i en risikovurdering at det kan være den er her allerede.

Omikron har gitt økt bekymring knyttet til den globale responsen for å bekjempe pandemiene. Flere land har gjeninnført smitteverntiltak som de trodde de hadde lagt bak seg.

– Vi vet vi er i en kamp mot klokka, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen søndag, og viste til at forskere og vaksineprodusenter trenger to-tre uker på å få full oversikt over mutasjonene, og – om nødvendig – modifisere vaksinen.

Det er svært viktig at vi kan kjøpe oss tid ved at befolkningen lar seg vaksinere, bruke munnbind og holde avstand til hverandre, understreket hun.

Påvist i Nederland

Søndag ble det bekreftet at virusvarianten er påvist hos 13 personer i Nederland, og det kan fort vise seg å være flere. Danmark har bekreftet to tilfeller.

Også Tyskland meldte søndag om et nytt omikrontilfelle, dagen etter at landet bekreftet de to første tilfellene av den nye varianten. Den er også påvist i Storbritannia, Belgia, Tsjekkia og Italia.

Smitten i Nederland ble oppdaget da det ble tatt koronatester fra cirka 600 personer som fredag ankom i to fly fra henholdsvis Johannesburg og Cape Town i Sør-Afrika. 61 av disse testet positivt for korona, og analysene av prøvene fortsetter.

Danmark haler ut tiden

I Danmark har Statens Serum Institut bekreftet at to personer er smittet av omikronvarianten etter å ha vært på reise i Sør-Afrika.

Direktør Henrik Ullum skriver at de positive prøveresultatene var ventet og at Danmark fortsetter strategien med omfattende smitteovervåking og -sporing over hele landet.

– Vi ønsker å trekke ut tiden så vi rekker å vaksinere flest mulig og kommer lenger gjennom vinteren før den for alvor kommer til Danmark, slik vi venter, sier Ullum.

WHO: Økt fare for reinfeksjon

En rekke land verden over har innført innreiserestriksjoner fra land i det sørlige Afrika, der koronavarianten først ble påvist.

Mye tyder likevel på at varianten allerede har unnsluppet og er i ferd med å spre seg. Smitte er også bekreftet i Botswana, Hongkong, Israel og Australia.

Foreløpige studier tyder på at omikronvarianten kan gi økt fare for reinfeksjon, altså at folk som allerede har hatt korona, får viruset igjen, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) søndag. Men informasjonen er begrenset, påpeker organisasjonen.

– Mer informasjon om dette blir tilgjengelig de nærmeste dagene og ukene, skriver WHO i en oppdatering.

Uvisst hvordan varianten arter seg

Omikronvarianten ser ut til å være den mest smittsomme muterte virusvarianten til nå, og dermed er det ventet at den over tid vil utkonkurrere deltavarianten. Men ifølge WHOs oppdatering søndag er det ikke klart hvorvidt omikron smittere lettere eller gir mer alvorlig sykdom sammenlignet med andre varianter.

– Innledende data antyder at det er høyere sykehusinnleggelsesrate i Sør-Afrika, men dette kan være på grunn av en økning i antall folk som blir smittet, snarere enn et resultat av infeksjon med omikron spesifikt, skriver de.

Ber om åpne grenser

Samtidig som mange land stenger grenser for innreise, eller innfører karanteneplikt for reisende fra sørafrikanske land, anmoder WHO om at grensene må holdes åpne.

– Nå som omikronvarianten er påvist flere regioner i verden, er det et angrep på global solidaritet å innføre reiserestriksjoner som retter seg mot Afrika, sier WHOs generalsekretær for Afrika, Matshidiso Moeti.

Den nye omikron-varianten har fått Norge og mange andre land til å stenge for flygninger fra Sør-Afrika og nabolandene Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Lesotho og Eswatini.

