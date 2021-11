Vil kun ha katter i bånd: – Hører fortiden til å la dem gå løse

Lovforslaget ble fremmet av rådmann Adin Lang og fikk enstemmig støtte i det Australske bystyret i byen Fremantle i Vest-Australia denne uka. Det skriver avisa The Independent.

Forslaget om båndtvang for huskatter er en del av arbeidet med å få kontroll på byens kattebestand, og vil føre til at katter er forbudt på alle offentlige områder som veier, og omkringliggende naturområder.

– På 70-tallet var det vanlig at hunder gikk løs i gatene. Jeg forventer at løse katter også vil høre fortiden til, sier rådmannen bak forslaget, sier Lang sier til lokalavisa Perth Now.

Forslaget skal beskytte Australias rike dyreliv fra kattene.

– Men det vil også beskytte kattene fra å bli overkjørt av biler eller angrepet av andre katter.

Katter er allerede forbudt ved lov i 12 områder i Fremantle, som parker, golfbaner og strender og eiere kan få opptil 100 australske pund i bot for brudd på loven.

