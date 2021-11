Ny koronavariant i Sør-Afrika vekker bekymring

– Vi har uheldigvis oppdaget en ny variant som gir grunn til bekymring, opplyste den sørafrikanske virologen Tulio de Oliveira på en hastig sammenkalt pressekonferanse torsdag.

– Varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har et svært høyt antall mutasjoner. Dette fører dessverre til smitteoppblomstring, sa han.

Sør-Afrikas helseminister Joe Phaahla sier den nye varianten gir grunn til «alvorlig bekymring» fordi den står bak en «eksepsjonell» økning i antallet nye smittetilfeller.

Smitten har tidoblet seg i landet siden månedsskiftet, til 1.200 nye smittetilfeller onsdag fra 106 tidligere i november.

Virusvarianten er også oppdaget i Botswana og Hongkong blant personer som har vært i Sør-Afrika.

[ Raymond med sterk anbefaling om bruk av munnbind, men: – Det var veldig få som brukte det på trikken nå ]

Mer smittsom

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier den nye virusvarianten ikke nødvendigvis vil gjøre folk sykere, men er mer smittsom.

– Det innebærer ikke nødvendigvis at du blir mer syk, eller at vaksinen ikke virker. Men man er litt bekymret for om vaksinen er like effektiv, sier Nakstad.

Han forklarer det med at endringer på tuppen av piggproteinet gjør det vanskelig for antistoffer å feste seg.

– Dette er en variant som er blitt kartlagt best i Sør-Afrika, hvor den har spredd seg, særlig blant studenter. I løpet av 14 dager vil man ha kartlagt dette enda bedre og kan si noe mer om det, sier Nakstad til NRK.

[ Debatt: Det er disse barna, Gashi, som havner på mitt kontor ]

WHO undersøker

Verdens helseorganisasjon WHO sier den «følger nøye med» på den nye virusvarianten, og at det ventes et møte på fredag, der det skal avgjøres om varianten skal klassifiseres som «av interesse» eller «av bekymring».

– Foreløpige analyser viser at denne varianten har et stort antall mutasjoner som må og vil bli studert videre, heter det i en uttalelse. Forskere mener varianten har minst ti mutasjoner, opp fra to for Delta og tre for Beta.

– Bekymringen er at når du har så mange mutasjoner, så kan det virke inn på hvordan viruset oppfører seg, sa Maria Van Kerkhove, som leder WHOs koronaforskning.

– Det vil ta noen uker før vi forstår hva slags innvirkning denne varianten har på mulige vaksiner, la hun til.

De mange mutasjonene gjør det mer komplisert å bekjempe varianten, ifølge den sørafrikanske virusforskeren Penny Moore.

– Denne varianten innehar mange mutasjoner som vi ikke er kjent med, la hun til.

[ En slask i bystyret: Nå blir det munnbind i Oslo igjen. Men flere tiltak blir det ikke. Vi må jo holde (h)jula i gang. ]

Børs- og oljeprisnedgang

De viktigste børsene i Asia reagerte dårlig på nyheten. Fredag hadde hovedindeksen Nikkei 225 i Tokyo gått ned 3 prosent rundt lunsjtider, mens den bredere Topix-indeksen også var nede 2,3 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong tapte seg drøyt 2 prosent.

Virusvarianten har ført til frykt for at verdens regjeringer igjen skal innføre restriksjoner på det globale reiselivet, noe som preger både næringa og oljeprisen. Rundt klokka 5.30 norsk tid fredag var et fat nordsjøolje ned 2 prosent, mens amerikansk WTI-olje var nede rundt 2,6 prosent.

Det australske flyselskapet Qantas var nede mer enn 5 prosent, mens Hongkong-listede Cathay Pacific tapte mer enn 3 prosent.

Saken fortsetter under videoen

Storbritannia og Israel stenger grensa

Storbritannia opplyste torsdag at de som følge av den nye virusvarianten vil nekte innreise for alle som kommer fra seks land i det sørlige Afrika.

Fly fra Sør-Afrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe og Botswana vil fra fredag klokka 12 britisk tid ikke få lande i Storbritannia, opplyser helseminister Sajid Javid.

Israel har også umiddelbart reklassifisert de samme landene, samt Mosambik.

Reisende derfra får ikke lenger innreise, mens israelere som returnerer fra landene må på karantenehotell i opptil 14 dager, med mulighet for å komme ut etter en uke om de avlegger en negativ PCR-test, opplyste kontoret til statsminister Naftali Bennett etter et møte torsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen